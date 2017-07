Was wird aus dem Husarenhof? Seit dem Brand hat sich an der Ruine nichts getan. Stattdessen wird eifrig gestritten.

Eineinhalb Jahre nach dem Brand ist der Husarenhof noch immer eine Ruine. Die Eigentümer hatten das Dach notdürftig sichern lassen. Um Gefahren für Passanten zu vermeiden, schaut regelmäßig die Bauaufsicht der Stadt vorbei. © Steffen Unger

Kohlrabenschwarz. Die großen Fenster saugen das grelle Licht der Sonne geradezu auf. Die dunklen Rechtecke in der Fassade geben kaum etwas preis vom Inneren der Ruine. Das Bild lässt sich gut übertragen – etwa auf die Frage, wie es mit dem Husarenhof weitergeht. So gut sichtbar der Schandfleck mit den verkohlten Dachbalken inmitten des Villenviertels steht, so unklar und nebulös ist die Zukunft des Gebäudes. Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass hinter den wenig durchsichtigen Kulissen nicht doch einiges in Bewegung ist.

Dass sich am Husarenhof äußerlich wenig tut, hängt derzeit vor allem am schwelenden Streit zwischen den Eigentümern und der Kreisverwaltung. Nachdem vor fast eineinhalb Jahren die geplante Asylunterkunft in Flammen aufging, stand rasch fest, dass in dem früheren Hotel so schnell keine Geflüchteten einziehen können. Ein Gedanke, denn die Verantwortlichen im Landratsamt ohnehin bald verworfen hatten. Der Kreis trat von dem mit den Eigentümern geschlossenen Vertrag zurück. Die Besitzer – die Projektgesellschaft Säurich und Sassenscheidt – wollten das nicht hinnehmen. Schließlich geht es um viel Geld. Der Streit beschäftigt inzwischen die Justiz.

Gericht weist Klage zurück

Tatsächlich hat es vor wenigen Tagen sogar schon eine erste Entscheidung gegeben. Das Landgericht Bautzen hat die Klage der Projektgesellschaft zurückgewiesen – sah deren Forderungen offenbar nicht hinreichend begründet. Zu den konkreten Inhalten der Auseinandersetzung wollen sich beide Seiten nicht äußern. Bekannt ist nur: Mit dem Ausstieg beim Husarenhof hat der Landkreis nach eigenen Angaben Kosten von 7,5 Millionen Euro eingespart.

Die Entscheidung des Bautzener Landgerichts ist dem Landratsamt und der Projektgesellschaft erst vor wenigen Tagen zugegangen. Letztere müssen nun entscheiden, ob sie binnen einer Frist dagegen vorgehen wollen. Wie deren Entscheidung ausfällt – auch dazu gibt es von den Eigentümern im Moment keinen Kommentar.

In der Vergangenheit hatten die Besitzer bereits angekündigt, dass es keine neuen Nutzungskonzepte geben wird, solange der Streit mit dem Landratsamt nicht beigelegt ist. Das heißt letztlich nichts anderes, als dass der Husarenhof mindestens auch bis dahin als Schandfleck der Stadt erhalten bleibt. Die Verwaltung im Bautzener Rathaus darf derweil nur hoffen – und zuschauen. Zuschauen auch deshalb, weil die Stadt als Bauaufsicht den Zustand der Immobilie im Auge behalten muss.

Bauaufsicht kontrolliert Ruine

Regelmäßig blicken sich daher Bauaufseher an der Ruine um. Die Fachleute prüfen einerseits, dass von dem Gebäude keine Gefahr nach außen hin besteht. Etwa, dass sich Teile lösen und auf die angrenzenden Wege fallen können. Zugleich muss das Hotel vor unbefugtem Betreten gesichert sein. Probleme hat es bislang nicht gegeben, wie Stadtsprecher André Wucht versichert. Bei kleineren Beanstandungen habe der Besitzer stets umgehend reagiert.

Die Stadt, so erklärt André Wucht, sei regelmäßig in Gesprächen mit den Eigentümern – auch zur Zukunft des Husarenhofs. Doch auch hierbei haben die Vertreter der Projektgesellschaft allen voran auf die laufenden juristischen Auseinandersetzungen mit dem Landratsamt verwiesen.

Schnelle Entscheidung nötig

Eine gewisse Ratlosigkeit herrscht angesichts dieser Ausgangslage auch bei den Bautzener Stadträten. Für Karsten Vogt, Chef der CDU-Stadtratsfraktion, ist die Wirkung der Brandruine auf das Stadtbild „äußerst negativ“. Angesichts des Rechtsstreits „kann man aus unserer Sicht nur darauf dringen, dass dieser schnellstmöglich entschieden wird“, erklärt Karsten Vogt.

Eine Einschätzung, die auch Roland Fleischer teilt. Er sitzt für die SPD im Bautzener Stadtrat – aber auch im Kreistag. Der Sozialdemokrat spricht von einem Trauerspiel und fordert, dass sich Kreis und Eigentümer rasch einig werden. „Ich sehe auch den Landkreis in der Verantwortung“, sagt Roland Fleischer. Er schließt deshalb auch nicht aus, dass der Kreis dem Eigentümer notfalls entgegenkommt. Als Kreisrat will der SPD-Politiker deshalb bei nächster Gelegenheit im Landratsamt Druck machen.

Über endlich einmal wieder positive Nachrichten zum Husarenhof würde sich auch der Bautzener FDP-Stadtrat Mike Hauschild freuen. Für den Fall, dass Eigentümer und Landratsamt ihre Streitigkeiten beilegen, hat er bereits Ideen für die Nutzung der Immobilie. Wohnraum für junge Leute oder große Familien seien aus seiner Sicht ebenso denkbar wie ein Vereinshaus. Oder eine erneute Nutzung als Hotel: „Hotels für ganz normale Gäste haben wir viel zu wenige in der Stadt und welche mit einem besonderen Pfiff noch weniger.“

