Was wird aus dem Fußweg an der B 101? Als Provisorium für die Flüchtlinge gedacht, wünscht die Stadt, dass der Weg bleibt.

Als Provisorium für die Flüchtlinge gedacht, soll der Fußweg an der Meißner Verwaltungsfachhochschule in Bohnitzsch, unmittelbar an der B 101, noch bleiben und vielleicht sogar in einen regulären Fuß- bzw. Rad-/Fußweg umgewandelt werden. © Hübschmann

Als im Herbst 2015 die drei Studentenwohnheime der Meißner Verwaltungsfachhochschule in Bohnitzsch zu Flüchtlingsheimen umgebaut wurden, zeigte sich schnell, dass ein Fußweg bis zum Ortseingang der Stadt notwendig war, um Gefahr von den Menschen abzuwenden.

„Auch wenn aktuell keine Flüchtlinge mehr untergebracht sind und der Freistaat den Wiedereinzug von Studenten der Fachhochschule plant, wäre ein zeitnaher Rückbau des provisorischen Weges aus städtischer Sicht nicht vernünftig und nicht zu begrüßen“, erklärte Stadtsprecher Philipp Mauerer. Er verwies darauf, dass es auch zahlreiche andere Nutzer für den Fußweg gibt.

„Beispielhaft sei dabei auf den vom Bunten Meißen e. V. initiierten internationalen Garten auf dem ehemaligen Schießplatzgelände verwiesen, auf anliegende Gewerbeeinrichtungen und in geringem Umfang auch Wohnbebauung.“ Natürlich spreche auch die Tatsache, dass die drei Gebäude künftig wieder als Studentenwohnheime genutzt werden, für den Erhalt des Fußweges. Die Verwaltungsschule will künftig zwischen 300 und 400 Studenten in Bohnitzsch unterbringen.

Auf Nachfrage beim zuständigen Landkreis erklärte Rene Weinhold von der Pressestelle: „Der provisorische Fußweg wurde im 3. Quartal 2015 errichtet und kostete etwa 65 000 Euro. Der Landkreis beabsichtigt, das Provisorium zunächst weiter zu erhalten. Gegenwärtig wird durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) eine Ausbauplanung für das Teilstück der B 101 durchgeführt, in deren Ergebnis dann gegebenenfalls das Provisorium in einen regulären Fuß- bzw. Rad-/Fußweg umgewandelt werden könnte. Ein Zeitplan kann hierfür allerdings noch nicht benannt werden.“

