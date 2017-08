Was will uns dieses Schild sagen? Komplett zugewachsen zeigt sich das Straßenschild in Pirna.

Dieses Schild steht gut versteckt am Schindergraben. © SZ

Munteres Rätselraten ist derzeit auf der Verbindungsstrecke von Pirna-Rottwerndorf in Richtung Dohma angesagt. An der Straße Schindergraben steht ein Schild, das völlig überwuchert ist. Für den Autofahrer ist es kaum zu erkennen. Hier die Lösung: Es handelt sich um ein Vorsicht-Straßenschäden-Schild. Der Witz: Die Straße wurde bereits instand gesetzt. Folglich ist das Schild überflüssig. Die Verantwortlichen sollten es abbauen und an geeigneter Stelle nutzen. Schließlich gibt es im Landkreis genügend Straßen, die reine Huckelpisten sind. Immerhin: Die Stadtverwaltung Pirna wird jetzt handeln, sagt Sprecherin Jekaterina Nikitin auf SZ-Nachfrage. (hui)

