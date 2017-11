Was will Frauke Petrys Blaue Wende? Bei ihrem ersten Auftritt im Landkreis seit der Bundestagswahl erklärt die einstige AfD-Chefin ihren neuen Kurs.

Etwa 150 Bürger aus der Region, drei Kamerateams und einige AfD-Mitglieder – das Interesse an Frauke Petrys erstem öffentlichen Auftritt in ihrem Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge seit der Bundestagswahl war groß. Am Donnerstagabend hatte die frühere AfD-Bundeschefin in den Gasthof Lindental in Pirnas Ortsteil Zuschendorf eingeladen. Dort wollte sie das von ihr initiierte Bürgerforum Blaue Wende sowie ihre Blaue Partei vorstellen.

Petry wollte noch einmal erklären, warum sie aus der AfD ausgetreten ist. „Immer mussten die Vernünftigen in der AfD sich im Landtag für die Entgleisungen anderer Mitglieder rechtfertigen. Sachorientiertes Arbeiten war so nicht möglich. Wir konnten fast keine Netzwerke aufbauen“, sagte sie. Ein Großteil der Arbeit sei für parteiinterne Querelen draufgegangen. Ohne diesen Ballast wolle sie sich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren. Als sie ihre Entscheidung, die AfD zu verlassen, öffentlich machte, habe ihre 16-jährige Tochter zu ihr gesagt: „Danke Mama, jetzt wird es für uns wieder leichter.“ Die 42-Jährige möchte sowohl ihr Mandat im Sächsischen Landtag als auch im Bundestag wahrnehmen.

Ihre Zeit im Bundestag wolle sie nutzen, sich für die Anliegen der Bürger einzusetzen. „Aus der Opposition ist das schwerer als in der Regierung“, so Petry. Über mögliche Neuwahlen will sie nicht nachdenken, könnte sie doch dann schnell wieder aus dem Bundestag fliegen. „Das würde sicher viele freuen“, sagt sie. Am 24. September wurde sie – damals noch als Direktkandidatin der AfD im Landkreis – mit 37 Prozent der Erststimmen in den Bundestag gewählt. Einen Tag nach der Wahl kündigte sie an, nicht Teil der AfD-Fraktion sein zu wollen. Eine Woche darauf trat sie aus der Partei aus. Im Sächsischen Landtag sitzt sie zusammen mit vier weiteren ehemaligen AfD-Mitgliedern als fraktionslose „Blaue Gruppe“. Im Dezember möchte Petry, die mit ihren fünf Kindern in Leipzig lebt, ein Wahlkreisbüro in der Pirnaer Innenstadt eröffnen.

Das plant Petry zurück 1 von 6 weiter Was ist die Blaue Wende und was die Blaue Partei? Frauke Petry hat festgestellt, dass die meisten Bürger sich nicht mehr in Parteien engagieren. „Viele haben aber gute Ideen für unser Land.“ Parteien sollten dem Wähler nicht vorgeben, wie dieser sich eine Meinung zu bilden habe. Das geschehe zu oft. Mit ihrem Bürgerforum Blaue Wende wolle sie das künftig anders handhaben. „Bei unserem Bürgerforum kann jeder mitmachen, egal ob und welches Parteibuch er hat“, sagte sie. Es solle bei der Blauen Wende darum gehen, Meinungen und Expertisen der Bürger einzusammeln. In regionalen Konferenzen solle „ergebnisoffen und respektvoll diskutiert“ werden. Mit den Erkenntnissen daraus will die Blaue Partei Politik machen. „Wir wären schlecht beraten, wenn wir dabei nicht auf die Anliegen der Bürger und den Willen der Mehrheit hören würden“, so Petry. Braucht es überhaupt eine weitere konservative Bewegung? Ja, sagt Petry. Mit der Blauen Partei will sie all die Fehler vermeiden, die ihrer Meinung nach bei der AfD passiert sind. „Die Partei ist offiziell gegründet, derzeit haben wir knapp 100 Parteimitglieder. Wir wollen langsam wachsen.“ Man wolle sich Zeit lassen bei der Aufnahme neuer Mitglieder und diese in Ruhe kennenlernen. Die Gründung einer Partei sei notwendig, weil nach deutschem Wahlrecht nur Parteien oder Initiativen Wahllisten erstellen können. „Aber jede Partei kann parteilose Kandidaten auf ihren Listen aufstellen“, sagte Petry. Gezielt will sie um Menschen werben, die bereit sind, politische Verantwortung auf Zeit zu übernehmen, ohne in der Partei zu sein. Die Partei sei für die Bürger da, nicht um Posten zu verteilen. Es gehe auch nicht darum, AfD-Wähler zur neuen Partei zu ziehen. „Wenn wir aber für enttäuschte AfD-Wähler eine neue politische Heimat sein können, dann wollen wir das auch.“ Was sind die wichtigsten politischen Anliegen der Partei? Viele Gedanken der Blauen Partei finden sich auch bei der AfD. Kein Wunder, denn Petry hat das Programm der AfD zur Bundestagswahl als Bundeschefin maßgeblich geprägt. Die blaue Farbe gilt historisch der bayrischen CSU. „Keine Farbe ist nur für eine Partei da, blau nicht nur für die AfD“, so Petry. Ihr schwebt ein Kulturpatriotismus mit einem Bekenntnis zur deutschen Sprache vor. Nationalismus lehne sie ab. Kernthemen seien unter anderem der Euro-Austritt und die innere Sicherheit. Kompetenzen des Staates, etwa bei EU, Hartz-IV und den Mindestlohn, seien neu zu regeln sowie das Recht auf Asyl in ein Gnadenrecht des Staates umzuwandeln. Auf der Homepage der Blauen Wende heißt es: „Deutschland muss selbst entscheiden, wer nach Deutschland einwandert, und ausschließlich qualifizierten Zuzug nach Bedarf zulassen. Anpassung ist die Aufgabe des Einwanderers, nicht der Gesellschaft. Rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber haben umgehend Deutschland zu verlassen. Ein Duldungsstatus ist nicht mehr vorgesehen.“ Wie will sich die Partei mit nur wenigen Mitgliedern finanzieren? Derzeit bekomme ihr Bürgerforum aus allen 16 Bundesländern viele Anfragen, sagt Petry. Die meisten kämen bisher aus Sachsen. Das Forum Blaue Wende und die Blaue Partei finanzierten sich aus Spenden und Eigenmitteln der Aktivisten. Schnell viele neue Mitglieder gewinnen, die die Partei durch ihre Beiträge finanziell stützen, wolle sie nicht, sagte Petry. Auch das sei einer der Fehler der AfD gewesen. Glauben die Gründer ernsthaft an einen Erfolg der Blauen Wende? Davon ist auszugehen. Uwe Wurlitzer, früherer AfD-Generalsekretär in Sachsen, sagt: „Wir haben mit unserem Austritt auf die Parteistrukturen, die Mandate, die Parteifinanzen und die Infrastruktur verzichtet. Wir fangen wieder bei Null an. Aber auch mit der AfD haben wir es innerhalb von nur vier Jahren geschafft, erfolgreich zu werden.“ Petry ergänzt, dass für sie die entscheidende Wahl 2021 anstehe. „Dann können wir die Wende schaffen.“ Wie reagierten die Bürger auf die Ideen Petrys? Viel Applaus und Zustimmung bekam Frauke Petry von den anwesenden Zuhörern. Wohl die meisten, die an dem Abend in Zuschendorf waren, dürften nach ihren Erklärungen die Beweggründe für ihren AfD-Austritt besser verstehen. Festlegen, ob sie dem Weg Frauke Petrys folgen werden, wollte sich keiner der Zuhörer, mit denen die SZ gesprochen hat. „Es bleibt abzuwarten, wie sich das alles entwickelt“, sagte ein älterer Herr.

