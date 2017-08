Was Weißwasssers Schüler lernen sollten Weißwasser ist besonders und soll es bleiben. Entdeckungen und Gedanken zu einer Stadt zwischen den Welten.

Im Unterricht WTH - Wirtschaft-Technik-Hauswirtschaft an der Bruno-Bürgel-Oberschule in Weißwasser lernt man noch mehr als leckere Pizza backen. Das garantieren WTH-Lehrer Steffen Behr (Mitte), Jana (links) und Julia (rechts) aus der 10. Klasse. © SZ-Archiv / André Schulze

Ein Bekannter sagte neulich während einer Unterhaltung, dass alles mit allem zusammenhängt, sprich jegliche Ereigniskette von sämtlichen Stellschrauben beeinflusst wird. In Weißwasser, der „Stadt mit Charakter“, ist es bekanntlich nicht anders. Zum Wohlsein gehören viele kleine Dinge. Entscheidend ist auch die Lebensphase, in der man sich gerade befindet.

Schulpflichtige Kinder zu haben, ist wohl in ganz Sachsen, auf jeden Fall aber im ländlichen Raum und leider auch in Weißwasser zurzeit kein Genuss. Mit zukunftsträchtiger Bildung ließe sich unsere Region derzeit nur sehr dürftig vermarkten. Inwieweit die aktuelle Misere abwendbar war, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins: das Debakel um Lehrer und Bildung in ländlichen Regionen torpediert die Anstrengungen, die man vor Ort für eine lebenswerte Zukunft betreibt. Im SZ-Artikel „Die neue Landlust“ vom 5. August schrieb Dr. Dettling vom Institut für Zukunftspolitik: „Lebensqualität, Bildung und bürgerschaftliches Engagement sind die neuen Standortfaktoren.“ Drei markante Schlagworte und mittendrin die Bildung. Die Stadt Weißwasser und viele ihrer Bewohner tun schon vieles für eine lebenswerte Kleinstadt. Allerdings sind wir gerade bei der Bildung in der unglücklichen Lage, dass der Freistaat die Zügel in der Hand hat.

Zwei Gedanken dazu – zuerst zum Freistaat. Am aktuellen Beispiel scheiden sich doch die Geister: wenn man auf Landesebene einerseits proklamiert, der ländliche Raum habe Zukunft und andererseits in eine Misere wie derzeit an den Schulen gerät, stinkt das mächtig. Wenn es um die Bildung der Kinder geht, ist der Spaß vorbei, da zählen bestmögliche Bedingungen – nicht nur in Schwarmstädten! Genau durch diese Schieflage wird der Wegzug aus ländlichen Regionen und damit der „Brain-drain“ beschleunigt, denn offensichtlicher Mangel schädigt das Image und die Spirale dreht sich weiter. Verbirgt sich dahinter ein strategischer Schachzug?

Als zweites frage ich mich aber auch, ob wir vor Ort nicht viel mehr dafür tun können, dass Weißwasseraner Schüler und Schülerinnen gebildet und selbstbewusst in die Welt schwärmen. Klar, in den öffentlichen Schulen haben wir jetzt den Salat, aus dem wir uns nicht mal selbst retten können. Da kann man nur hoffen, dass schnell Entlastung in Form guter neuer Lehrer in unsere Region kommt. Alternativ finden Konzepte wie das einer freien Schule in einer Zeit mangelhafter freistaatlicher Daseinsvorsorge vermutlich noch mehr Gehör und Zuspruch!

Aber das, was wirklich an die Moral geht, sitzt leider in auffallend vielen Köpfen und wurde den Schülern schon vor dem Lehrermangel leidenschaftlich prophezeit: Hier wirst du nichts, sieh zu, dass du weggehst. Allein die Perspektiven, die sich jungen Leuten vor Ort durch Fachkräftemangel und Unternehmensnachfolgen schon jetzt und in Zukunft noch weit mehr bieten, lassen diese Einstellung zynisch erscheinen. Mangelt es so sehr an Zuversicht? Oder ist auch das ein nur ein Schachzug?

Wenn wir Weißwasseraner uns auf solche Weise auf die Zukunft vorbereiten, helfen auch keine Bildungsoffensiven vom Freistaat. Diese Stellschraube haben wir in der Hand, und weil eben alles mit allem zusammenhängt, haben die Schüler schon viel gelernt, wenn sie nicht das Wegwollen, sondern das Gefühl mit auf den Weg bekommen, dass hier auch Zukunft geht.

Unser Autor Gregor Schneider ist gebürtiger Weißwasseraner und Rückkehrer. Der Stadtplaner arbeitet derzeit für das Projekt „Kleinstadt gestalten - Ort schafft“. Hier äußert er seine privaten Gedanken zum Stadtgeschehen.

