Was Weihnachten so besonders macht Wir beschenken uns und schmücken den Tannenbaum. Warum eigentlich? Das zeigt eine Ausstellung im Stadtmuseum.

Im Museum in Neustadt wird die Weihnachtsausstellung aufgebaut. Petra Gleisberg stellt ein Sebnitzer Schattenspiel an seinen Platz. Entstanden ist es um 1890 und ist eine Leihgabe der Städtischen Sammlungen Sebnitz. © Dirk Zschiedrich

Wohl jede sächsische Familie hat sie: ihre ganz eigenen Weihnachtsbräuche. Kartoffelsalat und Wiener an Heiligabend, eine Runde Skat am ersten Feiertag, die Weihnachtsgans am 26. Abgesehen vom vielen Essen und gemeinsamen Spielen ist jedes Weihnachtsfest gleich. Die bunten Kugeln baumeln an der Tanne, der Schwibbogen leuchtet im Dauerbetrieb und der Vorrat an Räucherkerzen scheint niemals aufgebraucht. Nur selten fragen wir uns: Warum machen wir das?

Und genau dem will das Stadtmuseum Neustadt auf den Grund gehen. „Es ist eine schöne Tradition geworden, in jedem Jahr ein weihnachtliches Thema aufzugreifen und für eine Sonderausstellung aufzubereiten“, sagt Leiterin Ulrike Hentzschel. So fanden sich in den letzten Jahren Spielzeuge und Teddys in den Räumen an der Malzgasse. Und dieses Jahr sind es die Bräuche an den Feiertagen, die die Ausstellung beleuchtet. Los geht es diesen Sonnabend.

Schon im Eingangsbereich nehmen die Mitarbeiter des Stadtmuseums die Besucher mit auf eine Weltreise. Es geht nach Italien, Grönland, Mexiko, Ecuador, Australien und in andere Länder. Auch dort wird, zumindest in ähnlicher Form, Weihnachten gefeiert. Nur ist es Ende Dezember in Australien hochsommerlich heiß und in Ecuador bäckt man keine Plätzchen für die Feiertage. Gefeiert und beschenkt wird sich trotzdem, wie, das zeigt dieser Teil der Ausstellung.

Weiter im Rundgang erwartet die Museumbesucher ein festlich geschmückter Raum, wie er vor 100 Jahren ausgesehen haben könnte. „Natürlich mit Weihnachtsbaum, Sofa, Sessel und Gabentisch“, verspricht Ulrike Hentzschel.

Und dann geht es auch schon ums Thema Weihnachtsbräuche. Auf mehreren Texttafeln wird erklärt, warum wir uns eigentlich mit mehr oder minder teuren Gegenständen beschenken und warum die hübsch verpackten Gaben unter einem funkelnden Weihnachtsbaum liegen. Und wer verteilt die Präsente schlussendlich? Das Christkind oder der Weihnachtsmann? Und ist Letzterer wirklich eine Erfindung von Coca Cola? In der Ausstellung wird auch auf das Thema Adventskalender eingegangen. „Die Besucher können sich über einige besondere und alte Exemplare freuen“, so die Museumsleiterin. Schließlich werden typische Dekorationen aus der Region unter die Lupe genommen, eben der erzgebirgische Schwibbogen, aber auch die Weihnachtspyramide.

Ulrike Hentzschel kündigt außerdem an, einen recht unbekannten Weihnachtsbrauch der Region Platz einzuräumen: dem Sebnitzer Schattenspiel. „Von denen werden drei Stück zu bewundern sein.“ Maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung hatte der Sebnitzer Scherenschnittkünstler Adolf Tannert. Bis Ende des 1. Weltkriegs waren die Schattenspiele in Sebnitz und Umgebung nicht wegzudenken.

Die Weihnachtsausstellung im Stadtmuseum wird bis zum 7. Januar zu sehen sein. „Wie gewohnt und von vielen Besuchern gewünscht, wird das Haus wieder geschmückt sein und im weihnachtlichen Glanz erstrahlen“, sagt die Leiterin.

Schon einmal vormerken sollten sich Interessierte eine Lesung von Peter Ufer unter dem Motto „Sächsischer Advent“ am 9. Dezember. Das Programm wurde bereits im letzten Jahr angeboten, die Karten dafür waren nach einer Viertelstunde ausverkauft. Der Vorverkauf der Karten findet an diesem Sonntag ab 13 Uhr im Stadtmuseum statt.

Öffnungszeiten Ausstellung: Di. bis Do., 9.30 bis 16 Uhr, Fr., 9.30 bis 14 Uhr, Wochenende/Feiertage, 13 bis 17 Uhr.

Schließtage: 15.12., 24.12., 31.12., 1.1.

