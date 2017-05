Was, wann, wo? Freizeitplanung in Weißwasser und Umgebung leicht gemacht Der neue Veranstaltungskalender der SZ für die Oberlausitz ist einfach zu bedienen und hat eine große Vielfalt an Angeboten. Direkt zum Kalender: https://www.sz-veranstaltungskalender.com/

zurück Bild 1 von 4 weiter Früher ging man einmal um die Litfaßsäule und wusste, was los ist in Stadt und Umgebung. Heute ist es deutlich schwieriger geworden, den Überblick über das Veranstaltungsangebot zu behalten. Der Veranstaltungskalender der SZ hilft jetzt. © pawel sosnowski/80studio.net Früher ging man einmal um die Litfaßsäule und wusste, was los ist in Stadt und Umgebung. Heute ist es deutlich schwieriger geworden, den Überblick über das Veranstaltungsangebot zu behalten. Der Veranstaltungskalender der SZ hilft jetzt.

Erster Schritt: sz-veranstaltungskalender.com in den Browser eingeben, dann erscheint diese Startseite. Das große Foto ist besonderen Ereignissen vorbehalten – hier als Beispiel der Hinweis auf die Olsenbande, die im Theatersommer auf der Bautzener Ortenburg zu erleben ist. Rechts daneben das Eingabefeld für die zielgenaue Suche nach Veranstaltungen.

Zweiter Schritt: Eingabefeld ausfüllen. Wählt man nichts aus, werden beim Klick auf „Veranstaltungen anzeigen“ sämtliche Einträge angezeigt. Für eine genauere Suche lassen sich der Zeitraum eingrenzen, eine oder mehrere Kategorien auswählen, ein Schlagwort oder ein Ort eingeben. Zudem kann man auf der Karte eine oder mehrere Regionen auswählen – in unserem Beispiel würden nur Angebote aus den Altkreisen Bautzen, Görlitz, Zittau und Löbau gezeigt.

Eine Trefferliste als Suchergebnis mit allen wichtigen Informationen zur Veranstaltung.

Dieses Wochenende wird lang. Erst Himmelfahrt, dann für alle Glücklichen ein Brückentag, schließlich Wochenende. Zeit zum Ausspannen, Zeit, was zu erleben. Wenn man nur wüsste, was los ist … Am besten alles auf einen Blick, mit einer einzigen Suchanfrage im Internet.

Die Sächsische Zeitung kann das mithilfe von jetzt schon fast 150 Veranstaltern in der Oberlausitz ab sofort bieten. Nach zwei Wochen erfolgreicher Testphase sind wir überzeugt: Nirgends sonst findet man so einfach und schnell ein so großes Angebot an Veranstaltungen in dieser Region. Auf Wunsch gefiltert nach Tagen oder sogar Tageszeiten, nach Städten oder Regionen, nach Kategorien oder Schlagworten.

Beispiel? Nehmen wir den kommenden Samstag und Sonntag. Insgesamt bietet der Kalender fast 50 Veranstaltungen (Stand Dienstagmittag). Das Angebot reicht vom Fahrtag der Görlitzer Parkeisenbahn über Bluesnight in Zittau und Brauereifest in Löbau bis zu mehreren Konzerten auf den Bühnen zum Bautzener Frühling. Weitere Beispiele? Tag der Steine im Findlingspark Nochten, Preiskegeln in Tröbigau, Park- und Gartentag in Kamenz und gleich mehrere Angebote an verschiedenen Orten zum Umgebindehaustag.

Das Geheimnis der Vielfalt: Hier kann wirklich jeder seine Veranstaltung präsentieren. Egal ob professioneller Veranstalter, Verein oder privat. Und das kostenlos. Es reicht sich zu registrieren, schon kann es losgehen mit dem Eingeben der Daten für die eigene Veranstaltung. Dabei ist jeder selbst für seine Präsentation und die Richtigkeit seiner Angaben verantwortlich. Die SZ prüft lediglich, ob die erstellte Veranstaltung unseren Grundsätzen entspricht, dann wird sie zur Veröffentlichung freigegeben.

Ein paar häufig gestellte Fragen, die uns während der Testphase erreichten, seien an dieser Stelle noch beantwortet:

Wie aktuell ist der Kalender? Hält den jemand auf dem neuesten Stand?

In der Trefferliste werden alle Veranstaltungen angezeigt, die noch nicht vorbei sind. Für die Aktualität des Angebots sorgt jeder Veranstalter selbst. Er pflegt Veränderungen, Verschiebungen oder Absagen eigenständig ein und hält seine potenziellen Gäste so auf dem Laufenden.

Kann ich direkt Kontakt zum Veranstalter aufnehmen?

Ja, per E-Mail. In der Detailansicht jeder Veranstaltung gibt es einen entsprechenden Link. Zudem gibt es eine Verlinkung auf die Webseite jeder Veranstaltung.

Finde ich nur Veranstaltungen aus der Oberlausitz?

Der Kalender ist in erster Linie für Veranstaltungen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz gedacht. Doch gerade in den Randgebieten interessieren sich die Leute auch für das Geschehen jenseits der Kreis- und Ländergrenzen. Deshalb haben auch Veranstalter aus Dresden, Brandenburg, Polen und Tschechien die Möglichkeit, ihre Angebote einzustellen. Bei der Suche auf der Karte einfach auf die jeweilige Region außerhalb der Oberlausitz klicken und schon bekommen Sie die Angebote von dort gezeigt.

Kann ich auch gleich Tickets für eine Veranstaltung kaufen?

Wenn die SZ zur jeweiligen Veranstaltung Tickets anbietet, finden Sie einen entsprechenden Link in der Trefferliste. Ansonsten erfahren Sie in der Regel, dank der Verlinkung auf die jeweilige Webseite der Veranstaltung, wie und wo Karten erhältlich sind.

Was muss ich tun, um selbst eine Veranstaltung einzustellen?

Ganz einfach: Sie registrieren sich unter dem Button „Für Veranstalter“, bekommen von uns eine Bestätigungsmail und können loslegen. Das „Login“ funktioniert über Ihr selbst gewähltes Passwort, die Eingabe der Daten Ihrer Veranstaltung ist kinderleicht und geht ganz schnell. Sie entscheiden selbst, ab wann Ihre Veranstaltung online steht – und alles ist kostenlos.

Probieren Sie aus, ob wir zu viel versprochen haben. Sie finden den neuen Veranstaltungskalender im Internet unter https://www.sz-veranstaltungskalender.com/

