„Was wäre, wenn Deutsche den Markt stürmen?“ Die Migrationsberatung der Diakonie gibt es 25 Jahre. Missverständnisse aufzuklären ist ein Teil ihrer Arbeit. Oft helfen Gleichnisse.

Die Migrationsbeauftragte des Kreises Meißen Gerlinde Franke schöpft mit ihrem Team aus 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Betreuung von Fremden. © Kristin Richter

Sie sind von der Bildfläche verschwunden. In den vergangenen Monaten ist die Aufmerksamkeit um ihre Tätigkeit, und vor allem die Frage nach jenen, für die sie die Arbeit machen, spürbar abgeebbt. In der Röderstadt ebenso wie in anderen Teilen des Landkreises Meißen. Nach der großen Flüchtlingswelle Ende 2015 tun die gut 30 Mitarbeiter der diakonischen Migrationsberatung Riesa-Großenhain indes dennoch das, wozu sie eingestellt wurden: sich täglich um Menschen aus verschiedenen Teilen der Erde kümmern. Von morgens um acht bis abends, solange es eben notwendig ist. Weshalb sie gerade jetzt besonders gefordert werden, erklärt Gerlinde Franke, Leiterin der Migrationsberatung.

Frau Franke, vor gut einem Jahr haben wir öfter miteinander zu tun gehabt. Ist die Betreuung von Flüchtlingen mittlerweile kein Thema mehr?

Natürlich ist es das! Vielleicht keines, mit dem man in der Öffentlichkeit einen Blumentopf gewinnen kann. Aber gerade die Betreuung beschäftigt uns mehr denn je! Vor allem, weil genau diese Zuwendung zu den Menschen eigentlich erst jetzt so richtig stattfinden kann. Bis zum Frühjahr letzten Jahres waren wir ja gar nicht in der Lage dazu. Es ging nur darum, die Leute unterzubringen. Ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben, sie mit Essen und dem Allernötigsten zu versorgen. Das ist nun anders.

Wie viele Menschen werden von Ihnen betreut?

Momentan leben gut 1 500 Flüchtlinge aus über 30 Ländern im Kreis. 229 davon in Großenhain. Es ändert sich aber ständig, weil welche dazu kommen und all jene, die ein offizielles Bleiberecht erhalten haben, die Region wieder verlassen. Die Zeiten, in denen 150 Menschen pro Woche kamen, wir teilweise nicht mehr wussten, wo sie untergebracht werden sollen, sind freilich vorbei. Mittlerweile nehmen wir noch 30 im Monat auf. Das ist gut beherrschbar.

In Dresden oder anderen großen Städten mussten angesichts der rückläufigen Zahlen viele hauptamtliche Helfer gehen. Gab es bei Ihnen auch Entlassungen?

Nein. Die gab es nicht, nur auslaufende Verträge, die nicht verlängert worden sind. Und ich sehe auch keine Veranlassung, daran etwas zu ändern! Unser Team besteht aus sieben Nationalitäten, welches in elf Sprachen kommunizieren kann. Ein großes Plus will man den Menschen das Leben, das Wertesystem unserer Gesellschaft und die Gepflogenheiten hier erklären. Denn genau das verstehen wir unter Betreuung. Betreuung, die wir ja bis Mitte 2016 gar nicht in der Lage waren zu leisten. Heute ist das möglich. Da quartieren sich unsere Mitarbeiter eben auch schon mal eine Nacht im Gröditzer Büro ein, um mit eigenen Ohren zu hören, was die unmittelbaren Nachbarn der Flüchtlingsunterkunft stört.

Und was haben sie hören müssen?

Lärm ohne Ende. Weil nämlich ja gerade der Fastenmonat Ramadan ist und die gläubigen Muslime erst nach Sonnenuntergang essen dürfen. Natürlich bei offenem Fenster. Dass das für die am nächsten Tag arbeitenden Nachbarn völlig unzumutbar ist, haben sie erst nach dem erklärenden Gespräch mit uns begriffen. Wir haben ihnen vor Augen geführt, dass die Leute ein paar Stunden später arbeiten gehen und Geld verdienen müssen. Steuergeld, welches auch für die Betreuung der Flüchtlinge, Menschen wie ihnen, notwendig ist.

War das für sie nachvollziehbar?

Ja, absolut. Sie dachten allerdings, die finanziellen Mittel stammten aus Töpfen der Europäischen Union. Ein Beispiel, an dem man sieht, dass da ganz viele falsche Informationen im Umlauf sind. Auch war manchen Männern nicht klar, welche Ängste sie auslösen, wenn sie als zehnköpfige Gruppe abends zum Einkaufen gehen. Dass sie in dieser Menge den dortigen Verkäuferinnen Angst machen. Also habe ich sie gebeten, sie sollten sich doch mal vorstellen, in Deutschland sei Krieg, wir wären in den Iran geflohen und unsere Männer würden dort den Supermarkt stürmen. Was würden sie denken? Wie fühlten sich ihre Frauen und Kinder? Das leuchtete ihnen sofort ein. Insofern brauchen wir wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter, jeden kompetenten Sozialarbeiter und erfahrenen Dolmetscher.

Mitarbeiter, die angesichts der Kritik an der deutschen Asylpolitik und Terroranschlägen in aller Welt sicher häufig auch mit Ablehnung zu kämpfen haben, oder?

Natürlich. Alles andere wäre gelogen. Manche von ihnen haben sich zwischenzeitlich noch nicht mal im Bekanntenkreis zu erzählen gewagt, als was sie arbeiten. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Betrachtungsweise. Ich verstehe die Ängste in unserer Bevölkerung und kann gut nachvollziehen, dass sich viele Menschen langfristig Sorgen machen. Aber erstens sind nicht für alle Probleme in unserem Land die Flüchtlinge verantwortlich. Und zweitens muss man sich – wenn sie denn schon da sind – um sie kümmern. Nicht im Sinne ständiger Betroffenheit ob ihrer teilweise wirklich dramatischen Lebensgeschichte. Nein, ich spreche von professioneller Distanz, Konsequenz und fachlicher Hinwendung. Manche nehmen uns diese rationale Sicht der Dinge mitunter übel. Aber sie ist notwendig, um die Situation sachlich zu beurteilen und zu händeln.

Seit 25 Jahren ist die Diakonie bereits in Sachen Migrationsberatung aktiv. Hätten Sie sich jemals träumen lassen, dass Sie mal so gefordert sein werden?

Nein, das habe ich nicht! Aber ich muss zugeben, dass die im Juni 1992 in Großenhain begonnene Arbeit mit Vietnamesen und später fortgeführte Beratungstätigkeit für Spätaussiedler, Kosovaren oder Iraker uns noch heute zugute kommt. Mit den Vietnamesen haben wir ja zu DDR-Zeiten schon Seite an Seite gelebt. Sie waren uns nicht fremd. Auch zu den Russland-Deutschen hatten wir trotz unterschiedlicher Mentalität einen Bezug. Danach wurde es schwieriger. Mit den Menschen aus dem Kosovo rückte die Fremde das erste Mal in greifbare Nähe. Sie waren in Kmehlen untergebracht und flogen nach Kriegsende schließlich alle wieder heim. Zum Abschied sagte uns ein Mann, die Betreuung durch die Diakonie sei Bundesliga. Das bedeutete für ihn das höchste Lob. Für uns übrigens auch.

Um im Bild zu bleiben: Wie wir heute wissen, war diese Zeit für Sie und ihr Team nur ein Aufwärmtraining. Wie denken Sie, wird es weitergehen?

Tja, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Aber ich denke da wie einst schon unsere Großeltern und hoffe, dass wir das Zusammenleben in ruhige friedliche Bahnen lenken können. Momentan werden die Karten neu gemischt und geschaut, wie die Betreuung derer, die letztlich bleiben dürfen, stattfinden soll. Zurzeit wird eher auf projektbezogene Arbeit gesetzt, immer nur finanziert für ein Jahr. Das ist ebenso wenig hilfreich wie die lange Wartezeit auf Sprachkurse oder die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Dort müssen wir ran!

