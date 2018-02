Was vom Schnee übrig blieb

© Christian Juppe

Die weiße Pracht in Dresden war nicht von langer Dauer. Zwar schneite es am Sonntagmorgen auch im Elbtal, aber der Schneemannbau musste schnell gehen. Schon am Nachmittag war die zarte Puderdecke nicht nur im Großen Garten wieder verschwunden. Übrig blieb nur dieser frostige Mann – der zum Spiel gegen Bochum auch gleich zum Glücksbringer wurde. Die Schwarz-Gelben gewannen die Partie am Mittag. Schnee kennen die drei Geschwister Samaa, Abdu und Saif Basalama (v.l.) aus ihrer Heimat Jemen nicht. Als Dynamo-Fans dekorieren die Studenten mit ihrer Freundin Edina Edward den Schneemann aber in den richtigen Farben. (SZ/noa)

