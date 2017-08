Was vom Bastei-Blick übrig bleibt Es gibt kein Recht auf Sehenswürdigkeiten, sagt der Bevollmächtigte der Bahn. Dafür verbessert sich der Lärmschutz.

Diese Fotomontage ist nicht maßstabsgerecht, vermittelt aber einen Eindruck, wie eine drei Meter hohe Schallschutzwand am Bahnhof in Kurort Rathen wirken würde.



Die Diskussion um die geplante Lärmschutzwand der Bahn wird in Kurort Rathen auf einer neuen Grundlage geführt. Bisher war nur bekannt, wie stark sich der Bahnlärm nach den geplanten Maßnahmen an welcher Stelle in der Gemeinde reduziert. Doch es war unklar, von welchem Niveau aus. Eigene Messungen anzustellen, ist kompliziert und aufwendig, weil längere Zeiträume betrachtet werden müssen und unterschiedliche Zeiten.

Jetzt hat die Gemeinde erstmals Daten über die tatsächliche Lärmbelastung vom Planungsbüro Obermeyer erhalten. Das Unternehmen hat die Machbarkeitsstudie zum Lärmschutz im Auftrag der Deutschen Bahn erarbeitet. Die Daten für den Bahnlärm bei Nacht zeigen erwartungsgemäß, wie stark der linkselbische Ortsteil Oberrathen betroffen ist. Fast alle Wohnhäuser liegen im kritischen Bereich von mehr als 60 Dezibel, manche bei über 75 Dezibel.

Bürger sind gefragt zurück 1 von 2 weiter Lärm beziehungsweise die Lautstärke von Geräuschen wird in Dezibel (dB) gemessen. Null Dezibel markiert den Beginn der menschlichen Hörwahrnehmung. Ab einem Wert von 130 tut’s weh. Noch bis zum 25. August 2017 haben Interessenten Gelegenheit, sich an der Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes zu beteiligen. Die Behörde bietet hierzu eine Informations- und Beteiligungsplattform im Internet an.(SZ) Hier geht es zur Plattform

Zum Vergleich: Beim Neubau von Gleisanlagen dürfen gemäß Immissionsschutzgesetz am Tag maximal 64 Dezibel, in der Nacht maximal 54 Dezibel erreicht werden. So, wie die Situation heute ist, wäre die Bahnstrecke nicht genehmigungsfähig. Für bestehende Anlagen gibt es im Immissionsschutzgesetz aber keine Grenzwerte. „Die Bahn hat hier keinerlei Vorgaben und kann machen, was sie will“, erklärt Marco Kunze vom Vorstand der Bürgerinitiative Bahnemission Elbtal.

Deshalb sprechen Bahn und Verkehrsministerium auch immer von freiwilligem Lärmschutz. Dieser sieht laut Machbarkeitsstudie für den Kurort Rathen neben weniger wirksamen Maßnahmen an den Schienen den Bau einer drei Meter hohen Lärmschutzwand vor. Diese soll etwa 800 Meter lang sein und auf der Elbseite der Schienen errichtet werden. Das bedeutet, dass der größte Teil des stark belasteten Oberrathen gar nicht von der Wand profitiert. Bei allen anderen reduziert sich der Lärm erheblich – teilweise mehr als zehn Dezibel. Diesen Wert empfindet das menschliche Ohr als doppelt so laut.

Der Gemeinderat muss sich nun zu der Studie positionieren. Bei Diskussionen im Rat und mit Einwohnern wurde immer wieder die Frage aufgeworfen, ob eine drei Meter hohe Wand den Blick von der Bahn auf die Bastei nicht zu sehr verschandeln würde. Den Landschafts-Ästheten machte Eckart Fricke, der DB-Konzernbevollmächtigte für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie in Pirna eine klare Ansage: „Es gibt für die Bürger kein Recht auf Sehenswürdigkeiten, wohl aber auf Lärmschutz.“ Das ist in diesem Fall allerdings nicht ganz korrekt, denn an bestehenden Bahnstrecken gibt es wie erwähnt keinen gesetzlich gesicherten Lärmschutz. Zudem erklärten Planer, dass der Blick aus dem oberen Geschoss der S-Bahn-Züge nicht eingeschränkt wird.

Vor seiner Entscheidung will der Gemeinderat noch eine Bürgerbefragung starten. Der genaue Wortlaut soll im nichtöffentlichen Teil der nächsten Sitzung am 14. August festgelegt werden. Zudem haben die Räte eine schalltechnische Beratung zum Bahnlärm von einem unabhängigen Unternehmen eingeholt.

