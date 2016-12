Was vom Bäcker übrig blieb Bäcker Pieprz aus Hoyerswerda hat Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb soll weiter gehen, heißt es. Aber keinesfalls in der Fichtenstraße in Kamenz.

Nichts ist vom Hoyerswerdaer Stadtbäcker Pieprz in Kamenz-Ost übrig geblieben. Der Verkaufscontainer-Eigentümer soll die Abriss-Leine gezogen haben, heißt es vor Ort. © Matthias Schumann

Die Bäckerei Pieprz GmbH & Co. KG in Hoyerswerda hat die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Dresden beantragt. Darüber informierte am Mittwoch Rechtsanwalt Frank-Rüdiger Scheffler von der Tiefenbacher Insolvenzverwaltung, der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden ist.

Die Bäckerei Pieprz GmbH & Co. KG beschäftigt gegenwärtig 85 Mitarbeiter und betreibt am Stammsitz in Hoyerswerda, Ackerstraße 12, einen Backbetrieb und eine Verkaufsfiliale. Außerdem werden die Backwaren in neun angemieteten Filialen im Raum Hoyerswerda angeboten. Die meisten davon befinden sich in der Stadt selbst, aber laut Internetseite gibt es sie auch in Schleife, Leippe-Torno, Weißwasser und – Kamenz. Zumindest gab es sie dort überall ...

„Aktuell geht der Geschäftsbetrieb normal weiter – wir produzieren täglich frische Waren und verkaufen zu den gewohnten Öffnungszeiten in allen Filialen“, erklärte Frank-Rüdiger Scheffler gegenüber der SZ. „Im Rahmen des Insolvenzverfahrens untersuchen wir die Möglichkeiten für die Zukunft des Unternehmens: Wir streben eine finanz- und leistungswirtschaftliche Reorganisation des Betriebes und die damit verbundene Sicherung der Arbeitsplätze an, auch die Restrukturierung mittels übertragender Sanierung wird geprüft“, heißt es weiter.

Als Familienbetrieb gegründet

Die Bäckerei Pieprz wurde 1970 in Hoyerswerda gegründet. Anfang der 1990er-Jahre hatte Bäckermeister André Pieprz den elterlichen Betrieb übernommen. Zum 1. Juni 2014 erfolgte die Umfirmierung zur Bäckerei Pieprz GmbH & Co. KG. Von André Pieprz war ein ortsansässiger Partner ins Boot geholt worden, was zu diesem Zeitpunkt den Fortbestand des Bäckereibetriebes sicherte, der zuvor schwierige Zeiten durchgemacht hatte. Erst im Februar dieses Jahres wurde eine Filiale der Bäckerei Pieprz in Schleife eröffnet.

Und kurz danach wurde man auch in Kamenz aktiv. Ausgerechnet im Neubaugebiet, wo schon andere Filialisten womöglich auch an der abgehängten Fichtestraße gescheitert sind. Für Pieprz war das offenbar kein Grund, besonders ängstlich zu sein. Auf seiner Homepage hat er die Kamenzer Filiale aktuell immer noch in der „Fichtenstraße 15“ verortet. Auf diese Weise würde es ja auch die abgehängte „Fichtestraße“ nicht mehr geben, und der Rammenauer Philosoph wäre endlich raus aus der unverschuldeten Bredouille ...

Entscheidender freilich ist, dass das mehrmonatige Gastspiel der Hoyerswerdaer Stadtbäckerei in Kamenz leider wieder beendet ist. In der Fichtenstraße 15 hatte es bis kurz vor Weihnachten einen Containerstandort gegeben, gleich in der Nähe des Ärztehauses. Der war von manchen Passanten gern genutzt worden. Ob von ausreichend vielen, müsste die Insolvenzverwaltung nun näher unter die Lupe nehmen. Mittlerweile sind die beiden miteinander verbundenen Verkaufscontainer wieder weg, und von der Bäckerei ist nicht viel übrig geblieben, wie man auf nebenstehendem Foto erkennen kann. Es heißt, der Container-Vermieter habe länger ausstehende Mietzahlungen aus Hoyerswerda lange angemahnt und dann von heute auf morgen entschieden, selbst den Schlussstrich zu ziehen. Durch Abbau.

