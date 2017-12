Jahresrückblick 2017 Was uns dieses Jahr bewegt hat Die Stadt Zittau entscheidet wieder über die Geschicke des Theaters. Und die B 99-Anwohner können nun ruhiger schlafen. Ein Blick zurück auf 2017.

Zittau hat wieder ein Mitspracherecht beim Theater – wenn auch ein beschränktes. © Archivfoto: Matthias Weber

Zittau. Elf Jahre haben die Zittauer mit Hoffen und Bangen die Entwicklung „ihres“ Theaters verfolgt – ohne darüber mitbestimmen zu können. Gerade in den letzten Jahren, als Stellen von Schauspielern, Theaterpädagogen und Kassenfrauen gestrichen wurden, um das mit Görlitz fusionierte Haus wieder in finanziell ruhiges Fahrwasser zu bringen, schmerzte es viele Zittauer Theaterfreunde, tatenlos zusehen zu müssen. Zumal sich hartnäckig das Gerücht hielt, dass in Zittau deutlich stärker als weiter nördlich an der Neiße gespart wurde.

Seit Juni ist das nun wieder anders. Zittau hat vom Landkreis Görlitz zehn Prozent der Anteile an der Gerhart-Hauptmann-Theater GmbH für den symbolischen Euro übernommen, sich einen Sitz im Aufsichtsrat und damit das Mitspracherecht gesichert. Es handelt sich dabei um jene zehn Prozent, die die Stadt elf Jahre zuvor an den Landkreis Löbau-Zittau abgegeben hatte, weil sie in einer solchen finanziellen Schieflage war, dass sie sich die Gesellschafter-Zuschüsse für das Schauspiel-Ensemble nicht mehr leisten konnte. Damals war zwar schon zu erahnen, dass der Landkreis Löbau-Zittau im Landkreis Görlitz aufgehen würde. Dass der neue, größere Kreis und die Stadt Görlitz aber für die Fusion ihres Musiktheaters und des Zittauer Schauspiels sorgen würden, hatte damals wohl noch niemand auf dem Schirm.

Unumstritten war der Zittauer Wiedereinstieg beim Theater indes nicht. Zwar waren sich alle Zittauer Stadträte einig, dass das Haus unterstützt gehört. Darüber aber, ob die eine Stimme im mehrköpfigen Aufsichtsrat am Ende vielleicht zu teuer erkauft ist, gehen die Meinungen auseinander. Ein Stadtrat sprach angesichts des Gesellschaftervertrages gar von einem „finanzpolitischen Blindflug“ der Stadt. Zu dem Schluss kam nicht nur er, weil die Stadt über ihren Zuschuss als Heimatstadt des Theaters in Höhe von knapp 600 000 Euro im Jahr nun ab 2018 auch noch über 200 000 Euro pro Jahr als Gesellschafter bezahlen muss. Und noch ist unklar, um wie viel Euro die Summe steigen wird. Tarifverhandlungen für die Theatermitarbeiter haben gerade erst begonnen ... Im Stadtrat wurde deshalb die Frage laut, ob diese Summen für die Hochkultur noch gerechtfertigt sind, wo bei anderen freiwilligen Aufgaben gespart oder die Gebühren, wie zum Beispiel die für die Sporthallennutzung, hochgeschraubt werden.

Zur Zittauer Stimme im Aufsichtsrat der Theater-Gesellschaft ist Ende August überraschend der Zittauer Rechtsanwalt Hans Grüner gewählt worden. Überraschend, weil der Südoberlausitzer FDP-Chef kein Mitglied des Stadtrates ist, erst seit 2010 in Zittau wohnt – und sich gegen die Kandidaten von CDU und Linken durchgesetzt hat. Aufgestellt wurde er von der Fraktion FUW/FBZ/FDP und eigenen Angaben zufolge bei der ersten Sitzung des Kontrollgremiums positiv aufgenommen.

Was uns 2017 noch bewegt hat, lesen Sie in unserer Bildergalerie.

