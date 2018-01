Was Union und SPD bei der Rente wirklich planen Die Vorhaben im Sondierungspapier für eine neue Große Koalition bringen weniger als behauptet – eine Analyse.

Union und SPD haben sich bei ihren Sondierungen auf ein umfangreiches Rentenpaket geeinigt. Kein Wunder, bei rund 20 Millionen Rentnern, also ebenso vielen potenziellen Wählern, die von ihrem Wahlrecht auch noch mehr Gebrauch machen als andere Gruppen. Zudem ist es ein heikles Thema. Die Angst vor wachsender Altersarmut ist zwar oft größer als die gesellschaftliche Wirklichkeit. Nur nützt das dem Einzelnen wenig. Die möglichen Koalitionäre für die nächsten vier Jahre loben also aus nachvollziehbaren Gründen ihre Rentenvereinbarungen, übertreiben dabei allerdings oft ein wenig – eine SZ-Analyse.

Rentenniveau

Das Thema Rentenniveau ist ohnehin kompliziert. Viele vermuten, damit werde ausgedrückt, wie viel Prozent vom letzten Gehalt man als Rente bekommt. Das ist aber komplett falsch. Das Rentenniveau misst das Verhältnis zwischen Rente und Lohn – und zwar nicht der Rente oder des Lohns einer einzelnen Person, sondern eine Art statistischen Durchschnittswert. Konkret geht es um das Verhältnis des Durchschnittsentgelts aller Versicherten im ganzen Land zur „Standardrente“. Es wird jährlich neu berechnet. Die Standardrente ist eine abschlagsfreie Regelaltersrente für jene, die 45 Jahre lang immer zum Durchschnittsentgelt gearbeitet haben und ohne Abschläge in Rente gehen.

Dieses Rentenniveau soll nun also stabilisiert werden. Allerdings werden die 48 Prozent Rentenniveau, die von den Koalitionären in spe bis zum Jahr 2025 festgeschrieben wurden, bis dahin laut den Prognosen gar nicht unterschritten. Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich vorigen November bei der Vorstellung des aktuellen Rentenberichts dafür noch gefeiert: Das Rentenniveau „bleibt in den kommenden Jahren weitgehend stabil bei rund 48,2 Prozent“. Erst ab der Mitte des kommenden Jahrzehnts – also nach 2025 – sinke es allmählich ab und wird für das Jahr 2030 auf 45 Prozent vorausberechnet. Zuletzt wurden die Prognosen sogar wegen der Konjunktur auf dem Arbeitsmarkt immer überschritten. Die Probleme werden also erst größer, wenn die geburtenstarken Jahrgänge nach 2025 in Rente gehen.

Grundrente

Was eben noch Solidarrente hieß, nennen Union und SPD jetzt missverständlich „Grundrente“. Damit soll die Lebensleistung von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, „honoriert“ werden. Sie sollen zehn Prozent mehr bekommen als die regionale Grundsicherung, eine Art Hartz-IV für Rentner. Dafür muss man aber 35 Jahre Beiträge bezahlt haben oder Zeiten der Kindererziehung beziehungsweise der Pflege nachweisen. Was gern unterschlagen wird: Für die Grundrente muss man bedürftig sein. Wer also noch andere Einkünfte hat und gemeinsam mit dem Ehepartner ein Einkommen über der Grundsicherung hat, geht leer aus.

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit

Diejenigen, die aufgrund von Krankheit ihrer Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen können, sollen bessergestellt werden. Für die Rentenberechnung soll in einem Schritt so getan werden, als ob die Erwerbsunfähigen bis 65 und acht Monate gearbeitet hätten. Das war bisher langsamer vorgesehen. Danach soll diese sogenannte Zurechnungszeit in weiteren Monatsschritten entsprechend der Anhebung der Regelaltersgrenze auf das Alter 67 angehoben werden. Eine erfreuliche Sache, aber leider nur für künftige Rentner.

Mütterrente

Mütter, die drei oder mehr Kinder vor 1992 zur Welt gebracht haben, sollen künftig ein drittes Erziehungsjahr durch einen dritten Rentenpunkt in der Rente angerechnet bekommen – also um die 30 Euro mehr Rente pro Kind. Davon profitieren nach einem Zeitungsbericht aber nur 2,8 Millionen Rentnerinnen – rund ein Viertel der Rentnerinnen mit vor 1992 geborenen Kindern. Laut den Rentenversicherern kostet die Verbesserung bei der Mütterrente dennoch bis zu vier Milliarden Euro jährlich. Wer die Vorhaben insgesamt bezahlen wird, ob Rentenkasse oder Bundeshaushalt aus Steuern, ist noch völlig unklar.

