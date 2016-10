Was tun, wenn der Fuß schmerzt? Hallux valgus ist eine Volkskrankheit. Wann eine Operation sinnvoll ist, wird am Mittwoch im Patientenforum beantwortet.

Schief stehende große Zehe und eine Beule am Grundgelenk – der Hallux valgus. © dpa

In der Klinik Bischofswerda wird am Mittwoch die Reihe „Patienteninformationsveranstaltungen“ fortgesetzt. Zum Thema Hallux valgus – Wann ist eine OP sinnvoll“ spricht Dr. med. Stephan Bäßler. Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr im Konferenzraum der Klinik.

Drei weitere Vorträge von Ärzten folgen im November und Dezember. Um das Thema Reanimation geht es am 2. November, um das künstliche Schultergelenk am 23. November. Am 7. Dezember geht es um Schlafstörungen und was es dabei aus medizinischer Sicht zu beachten gibt. (SZ)

