Was tun mit Olympia-Gold? Der Dresdner Kanute Tom Liebscher lotet seinen Marktwert aus, sucht weitere Anreize und versucht einen Spagat.

Der Mann ist am Ziel seiner Wünsche. Mit 23 Jahren. Tom Liebscher grübelt derzeit darüber nach, welche Anreize dafür nötig sind, den Olympiasieg von Rio in vier Jahren mindestens zu wiederholen. © Robert Michael

Die Frage mutet so banal an, dass man gar nicht so recht glauben mag, wie kompliziert die Antwort darauf ist. Was tun mit diesem Olympia-Gold? Tom Liebscher versucht es zunächst mit einem sehr lakonischen Statement. „Na ich haue jetzt tierisch auf den Putz, mache Party und zeige die Medaille überall vor“, sagt der 23-jährige Kanute vom KC Dresden.

Diese Plakette hat er aus Rio mitgebracht. Der Schützling von Landestrainer Jens Kühn denkt natürlich tiefgründiger über die Aus- und Nachwirkungen des größten Erfolgs seiner bisherigen Karriere nach – ohne dabei in erster Linie auf das wörtliche Versilbern der Medaille aus zu sein. So denkt Liebscher nicht. Zumal er, wenn er möchte, zumindest ein Jahr lang finanziell gleich drei Standbeine haben könnte. Sein Salär als Sportsoldat, die über zwölf Monate verteilte Olympiasieger-Prämie von 20 000 Euro von der Sporthilfe und ein bislang einmaliges Angebot der Stadt.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert hatte dem Olympiasieger und Silbermedaillengewinnerin Steffi Kriegerstein beim Empfang der städtischen Olympioniken ein Stipendium der Landeshauptstadt angeboten. Das beinhaltet 1 000 Euro monatlich – für die Dauer von zwei Jahren. Ein Angebot, das Tom Liebscher bislang noch nicht ausdrücklich angenommen hat. Das aber seinen Marktwert ausdrückt oder vielmehr anhebt. „Wir sind in den Gesprächen mit der Stadt kurz vor dem Abschluss“, vermeldet sein Manager Torsten Reitz.

Begehrlichkeiten anderer Klubs

Der Modell-Athlet ist in der deutschen Kanu-Szene einer, den man als Verein gern in seinen Reihen wüsste. Und das nicht erst, seit ihn sein Trainer Jens Kühn als „Kronprinzen“ des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) bezeichnet hat. Schon vor vier Jahren. Da war der blutjunge Kerl Ersatzmann für Olympia in London. Jetzt ist er Olympiasieger, ein Weltklasse-Athlet, der noch nicht auf seinem Zenit angekommen sein mag. Der KC Potsdam, so etwas wie der FC Bayern München des Kanurennsports, verkündete seither immer mal wieder sein Interesse am Dresdner. Bislang vergebens. „Natürlich kenne ich meinen Marktwert, einen höheren als den Olympiasieg kann es für uns Kanusportler kaum geben“, betont der Sportsoldat.

Aber er geht nun nicht jeden Tag damit hausieren. Sondern grübelt eher darüber, wie er diesen größten Erfolg seiner Karriere in vier Jahren wiederholen kann. „Ich kann jetzt noch nicht abschätzen“, sagt er nachdenklich, „ob ich aus den hervorragenden Bedingungen, die mich bis hierher gebracht haben, für die nächsten vier Jahre genügend Motivation ziehen kann – oder ob ich ganz einfach neue Reize brauche.“

Das klingt bei Liebscher nicht wie bei einem, der wechselwillig ist, sondern nach einem Suchenden, der sich unsicher ist, ob der jetzige Aufwand noch einmal für denselben Ertrag reichen wird. Liebscher weiß, dass auch seine sportliche Karriere eine endliche ist. Dass selbst Deutschlands beste Kanuten damit keine Reichtümer anhäufen, dürfte hinlänglich bekannt sein.

Tom Liebscher kann es also gar nicht um finanzielle Pölsterchen oder eine Absicherung gehen, sollte man meinen. Den Dresdner dürstet es vielmehr nach Anerkennung, nach Respekt – und ja, auch nach entsprechender medialer Beachtung seiner herausragenden Leistungen und seiner hierzulande so erfolgreichen Sportart.

Liebscher würde nur zu gern die Rolle eines sympathischen und erfolgreichen Botschafters seiner Sportart übernehmen – natürlich auch in ureigenstem Interesse, aber nicht ausschließlich. Der Weltmeister von 2013 kann sich deshalb den Spagat vorstellen, zwischen erhöhter eigener medialer Präsenz bei gleichzeitig nicht verringertem Trainingspensum. Manager Torsten Reitz macht das möglich oder will das zumindest. „Ich habe mich sogar auf Twitter und Instagram angemeldet“, sagt der vierfache Paddel-Europameister. Erst dachte er, hin und wieder ein neues Facebook-Posting müsse reichen.

Ein Liebscher zum Anbeißen

Tut es offenbar nicht. Denn Kanuten sind beinahe vier, fünf Monate im Jahr unterwegs – auf diversen Trainingslagern in wärmeren Gefilden – also meist unterhalb des Radars für öffentliche Wahrnehmung. Liebscher ist bereit, das zu ändern – auch mit scheinbar skurrilen Methoden. Möglich, ja sehr wahrscheinlich, dass im Dresdner Hechtviertel, dort wohnt der Vorzeige-Athlet des KC Dresden seit seiner Geburt, eine Bäckerei bald ein Tom-Liebscher- oder ein Olympiasieger-Brötchen „Tom“ anbietet. Wenn’s schmeckt. Der Olympiasieger will Flagge zeigen – auf so vielen Kanälen wie möglich. Und wenn das mehr Leute als bisher auch sehen möchten, hat dieses Olympia-Gold vielleicht den Effekt entwickelt, den Tom Liebscher sich wünscht.

