Was tun gegen Einbrecher?

Die dunkle Jahreszeit ist die Zeit der Diebe, das bestätigt auch Jan Voigtländer von der polizeilichen Beratungsstelle in Dresden. Er ist Fachberater für Sicherheit und gibt heute auf dem Sachsenmarkt vor dem Hygienemuseum Tipps, wie Häuser und Wohnungen sicherer gestaltet werden können. Im Jahr 2015 gab es in Dresden 645 Einbrüche, etwa so viele wie im Jahr davor. 2013 waren es nur 485. Voigtländer weiß, dass es kein schönes Erlebnis ist, wenn die eigene Bleibe von Fremden durchwühlt wurde. „Die Leute leiden darunter noch eine ganze Weile.“ Viele kommen dann zu ihm. Denn mit einigen Maßnahmen kann ein Einbruch verhindert oder zumindest erschwert werden:

Was sind die einfachsten Verhaltensregeln?

„Ein Fenster auf Kipp ist ein offenes Fenster, sowohl für die Versicherung als auch für den Einbrecher“, sagt Voigtländer. Das gilt auch für einbruchhemmende Fenster. Sobald diese auf Kipp stehen, können sie einfach aufgehebelt werden. Ebenso einfach und trotzdem oft vergessen: Die Haus- oder Wohnungstür immer zweimal abschließen. Lässt man die Tür einfach nur ins Schloss fallen, ist es für Einbrecher ein leichtes, hineinzukommen.

Wie können Fenster und Türen geschützt werden?

Fenster und Türen sollten im Erdgeschoss bis zu einer Höhe von 2,5 Metern einbruchhemmend sein, rät der Experte. Wenn man diese ohnehin austauschen möchte, empfiehlt er die Widerstandsklasse RC2. Für den privaten Gebrauch sei das ausreichend. Diese Fenster können zwar nach wie vor mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendrehern und Keilen aufgebrochen werden. Doch sie machen es den Dieben schwerer und schrecken sie so ab.

Als zweite Möglichkeit kann nachgerüstet werden. Auch hier sollte auf zertifizierte Produkte geachtet werden. Ansonsten hängt es von den Gegebenheiten vor Ort ab, ob sogenannte Pilzkopfverriegelungen in die Falz eingelassen werden oder Verriegelungen aufgeschraubt werden. „Die muss man sich dann allerdings jeden Tag angucken“, bemerkt Voigtländer. Die Polizei berät kostenlos, welche Maßnahmen jeweils am sinnvollsten sind.

Wie lassen sich Einbrecher abschrecken?

Diebe werden nicht gerne beobachtet. Licht, beispielsweise durch einen Bewegungsmelder ausgelöst, schreckt sie also ab. „Wenn ein Einbrecher angestrahlt wird, während er arbeitet, dann geht er vielleicht wieder“, sagt der Experte. Der Strahler sollte dabei mindestens 3,5 Meter hoch hängen, damit er nicht vom Boden aus zerstört werden kann.

Auch Licht im Haus schreckt ab. Es kann sich also lohnen, bei Abwesenheit ein Lämpchen brennen zu lassen, sodass der Eindruck erweckt wird, es sei jemand zu Hause. Wenn es dunkel ist, sollten außerdem die Rollläden runtergelassen werden. Die schützen zwar meist nicht direkt vor Einbruch, aber „sonst kann jeder ins Wohnzimmer schauen und sehen, was es dort zu holen gibt“, so Voigtländer. Zudem machen Rollläden beim Aufbrechen Krach, auch das wirkt abschreckend.

Was ist außerhalb der Wohnung

zu beachten?

„Vor der dunklen Jahreszeit sollte man mal um sein Haus gehen und gucken, was da so rumliegt“, rät Voigtländer. Oft suchen sich Einbrecher ihr Werkzeug vor Ort. Es ist also besser, wenn dort nicht einladend das Brecheisen herumliegt. Genauso sollten Leitern abgeschlossen oder weggeräumt werden. Ein weiterer Punkt: Außensteckdosen. Diese sollten nicht immer Strom führen. Eigentümer sollten darauf achten, dass sie von innen abgeschaltet werden können. Sonst nutzt der Einbrecher möglicherweise die eigene Steckdose, um Strom für sein Werkzeug zu bekommen.

Was sollten Mieter berücksichtigen, wenn sie ihre Wohnung sichern?

Zu den polizeilichen Beratungen kommen oft Mieter, erzählt Voigtländer. Sie machen sich Sorgen, weil die Haustür aus Brandschutzgründen nicht abgeschlossen und daher einfach aufgebrochen werden kann. Hier hilft nur, die eigene Wohnungstür zu sichern. Alle Maßnahmen sollten jedoch mit dem Eigentümer abgesprochen werden. „Da kann es sonst schon mal zu bösem Blut kommen, wenn ein Kettchen auf die Tür geschraubt wurde“, weiß der Experte aus Erfahrung.

