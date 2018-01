Was tun gegen den Lärm? Acht Jahre nach dem ersten Plan gegen den Krach gibt es nun den zweiten in Heidenau. Die Maßnahmen sind noch immer die alten.

Entlang der S 172 in Heidenau ist es am lautesten – und an der Bahnstrecke natürlich. © picture alliance / dpa

Heidenau. Schon 2010 war ein Plan gegen den Lärm geschrieben worden. Bereits damals war klar, die Stadt selbst kann die wenigsten Maßnahmen selbst realisieren. Nun soll bis Mitte Juli wieder ein Lärmaktionsplan erstellt werden. Bis dahin sollen zweimal die Heidenauer gehört werden, die erste Infoveranstaltung ist für Anfang Februar geplant, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Franz. Schwerpunkte sind wie 2010 die S 172 und die Pirnaer Straße.

Damals waren Geschwindigkeitsreduzierungen, leiserer Fahrbahnbelag, Schallschutzwälle und -wände sowie -fenster vorgesehen. Umgesetzt haben die Bahn und die für die Straßen zuständigen Behörden davon bisher nichts. Lediglich Wohnungseigentümer bzw. -vermieter haben beim Neubau bzw. beim Erneuern von Fenstern verstärkt auf den Schallschutz geachtet.

Die Stadt selbst will Plätze wie Parks schützen und weitere Ruhezonen schaffen. Das sollte in der künftigen Stadtplanung berücksichtigt werden. Diese Aufgabe bleibt nach wie vor bestehen. Genau wie die Tatsache, dass es entlang der Bahn und der S 172 am lautesten ist.

