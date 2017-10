Was tun bei Rückenschmerzen? SZ und Oberlausitz-Kliniken laden zum Gesundheits-Forum ein. Im Mittelpunkt steht eine weit verbreitete Krankheit.

Oberarzt Dr. Torsten Eckert spricht beim nächsten SZ-Gesundheitsforum über die Behandlung von Rückenschmerzen. © Carmen Schumann

Anzeichen für eine Wirbelsäulenerkrankung gibt es viele. Sie sind fast immer mit Schmerzen verbunden. Dann muss der Arzt klären, ob eine altersbedingte Abnutzung oder eine Fraktur dafür die Ursache ist oder ob die Beschwerden auf Osteoporose zurückzuführen sind.

In jedem Fall versuchen Dr. Torsten Eckert, Oberarzt an den Oberlausitz-Kliniken, und seine Kollegen zuerst, die Beschwerden mit konservativen Behandlungsmethoden zu beheben. Erst wenn nichts mehr hilft, wird operiert. Das Thema „Rückenschmerz – von der konservativen Schmerzbehandlung bis zur Frakturstabilisierung“ steht im Mittelpunkt des nächsten SZ-Gesundheitsforums, das am Donnerstag im Konferenzbereich des Bautzener Krankenhauses stattfindet.

In seinem Vortrag wird sich Dr. Torsten Eckert vor allem auf Frakturen im Bereich der Wirbelsäule und der Hüfte konzentrieren, die auf Osteoporose zurückzuführen sind. Osteoporose ist eine Erkrankung des Skeletts, bei der die Knochen an Festigkeit verlieren und leichter brechen. Somit sind davon vor allem ältere Menschen betroffen. „80 bis 90 Prozent aller Frakturen der Wirbelsäule und des Oberschenkelhalses sind bei älteren Menschen auf Osteoporose zurückzuführen“, sagt Dr. Torsten Eckert. Wegen der eingeschränkten Stabilität des Knochens sei eine spezielle Versorgung notwendig. Dr. Torsten Eckert wird die gängigen Behandlungsmethoden vorstellen.

Natürliches Gelenk solange wie möglich erhalten

Häufig erfolge die Versorgung der Schenkelhalsfraktur beim alten Menschen durch Implantation einer Hüft-Totalendoprothese. Somit bleibt dem älteren Patienten eine Zweitoperation nach Möglichkeit erspart. Außerdem dürfen Patienten mit einer Totalendoprothese wesentlich schneller wieder die betroffene Seite belasten, was das Risiko einer drohenden Immobilität senkt. Jüngeren Patienten mit geringem allgemeinen Operationsrisiko wird eher zu hüftkopferhaltenden Verfahren geraten. Denn der Erhalt des natürlichen Gelenks bedeutet eine bessere Lebensqualität.

Bei bestimmten Formen von Rückenschmerzen und instabilen Veränderungen der Wirbelsäule wird die sogenannte Spondylodese eingesetzt. Das ist die operative Versteifung der Wirbelsäule. Da es durch die Spondylodese zu einem deutlichen und unwiederbringlichen Bewegungsverlust kommt, werde zuerst eine Behandlung mit konservativen Maßnahmen wie etwa Physiotherapie versucht. Erst wenn sich die Beschwerden des Patienten auf diese Weise nicht ausreichend bessern lassen, empfiehlt der Arzt die Wirbelsäulenversteifung.

Wie Dr. Eckert sagt, werden im Bautzener Krankenhaus jährlich weit über 100 Hüftgelenkfrakturen operiert. Operationen an der Wirbelsäule werden bei etwa 40 bis 50 Patienten durchgeführt. Ziel einer jeden Operation sei der Erhalt der Mobilität des Patienten. Gleichzeitig weist er aber auch darauf hin, dass jeder das Erkrankungs-Risiko minimieren kann, indem er sich einer gesunden Lebensweise befleißigt. Dr. Torsten Eckert rät deshalb, sich möglichst viel zu bewegen und seinen Alkohol- und Tabakkonsum einzuschränken. Auch eine Mangelernährung erhöhe das Krankheitsrisiko.

Das SZ-Gesundheitsforum findet am Donnerstag im neuen Konferenzbereich im Krankenhaus Bautzen, Haus 3, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Referenten sind Dr. Torsten Eckert und Orthopäde Dieter Gamerdinger.

