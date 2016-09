Was tun bei Herzstillstand? Oberarzt Uwe Kretzschmann beantwortet beim nächsten SZ-Gesundheitsforum in der Asklepios-ASB Klinik Radeberg Fragen zum akuten Notfall.

Das SZ-Gesundheitsforum findet in der Asklepios-Klinik Radeberg statt. © Thorsten Eckert

Ein plötzlicher Herzstillstand – so selten sind derartige Notfälle nicht. Aber was tun, in einem solchen Ernstfall? Der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt ja bei den meisten schon sehr, sehr lange zurück … Deshalb wird das Thema nun am kommenden Montag beim nächsten SZ-Gesundheitsforum in der Asklepios-ASB Klinik Radeberg aufgegriffen werden. Jens-Uwe Kretzschmann, Oberarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivtherapie, wird dann zeigen, welche Sofort-Maßnahmen möglich und notwendig sind. Überschrift: Reanimation zum Anfassen. Und Jens-Uwe Kretzschmann stellt klar, warum er sich des Themas im Rahmen des beliebten Gesundheitsforums annimmt: „Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen – deshalb sollte auch jeder in der Lage sein, im Notfall einfache und lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen“. Auch die Möglichkeit Fragen zu stellen, wird es wieder geben. (SZ)

„Ein Leben retten – Reanimation zum Anfassen“ mit Jens-Uwe Kretzschmann, Montag 19. September, 18 Uhr, in den Konferenzräumen der Asklepios-ASB Klinik Radeberg. Der Eintritt ist frei.

zur Startseite