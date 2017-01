Was tun bei Belästigung? Ein Mädchen soll 2016 vor der Rothenburger Grundschule von einem Mann behelligt worden sein. Der Fall wirkt nach.

Kinder werden rasch zu Opfern von Belästigung. Manchmal sogar durch enge Bekannte oder Verwandte. © Patrick Pleul/dpa

Umarmt und auf die Wange geküsst haben soll er das Mädchen. Ein Jahr ist es her, dass ein älterer Mann eine damals Achtjährige vor der Rothenburger Grundschule belästigt haben soll. Etwa sechs Wochen nach dem Vorfall vermeldet die Polizeidirektion Görlitz, dass ein 49-jähriger Mann mit irakischer Staatsbürgerschaft ermittelt und vernommen worden sei. Er soll das Mädchen beim Aussteigen aus dem Bus belästigt haben.

Nun, ein Jahr später, ermittelt die Staatsanwaltschaft Görlitz noch immer in dem Fall. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, erklärt Sprecher Till Neumann. „Weitere Informationen verbieten sich mit Rücksicht auf das Alter der Geschädigten.“ Es werde wegen einer Straftat bezüglich sexueller Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren beziehungsweise sexueller Handlungen an sich vor dem Kind ermittelt. Diese Tat sieht laut Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor.

Der Fall wirkt noch immer nach in der Kleinstadt, erzählt ein Mann, der regelmäßig mit zugereisten Flüchtlingen vor Ort zu tun hat. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. „Der Vorfall schwebt immer noch über Rothenburg und wird auch gerne immer mal wieder heran zitiert“, sagt er. „Uns ist es wichtig, den Bürgern in Rothenburg und auch über die Stadtgrenze hinaus klarzumachen, dass nicht unmittelbar von jedem dunkelhäutigen Mann Gefahr für unsere Kinder ausgeht.“

Dies bestätigt auch Sprecher Tobias Sprunk von der Polizeidirektion in Görlitz. Die polizeilichen Erfahrungen und die Polizeistatistiken zeigen, dass Straftaten von Menschen aller Nationalitäten begangen werden. „Und in Deutschland sind es immer noch die Deutschen, welche die meisten Straftaten begehen“, sagt Tobias Sprunk. Aussagekräftig sei eine solche Statistik nach Nationalitäten nur, wenn man diese mit der Bevölkerungszahl vergleiche. Dabei muss allerdings auch die Zahl der Durchreisenden berücksichtigt werden, die ebenfalls Straftaten begehen, aber nicht Teil der Bevölkerungsstatistik sind.

Auch wenn immer wieder befürchtet wird, dass die Deutschen in ihrem eigenen Land von den eingereisten Flüchtlingen verdrängt werden, belegt die Bevölkerungsstatistik das Gegenteil. 2015 haben 17,1 Millionen der 81,4 Millionen Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund gehabt, erklärt die Bundeszentrale für politische Bildung. Von diesen 17,1 Millionen Personen sind 9,3 Millionen als Deutsche und 7,8 Millionen als Ausländer gezählt worden. Zwei Drittel der Personen mit Migrationshintergrund sind 2015 selbst Migranten in erster Generation gewesen, beim verbleibenden Drittel in zweiter oder dritter Generation. In Ostdeutschland hat der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung 2015 bei gerade einmal 5,3 Prozent gelegen. Zum Vergleich: In Gesamtdeutschland beträgt der Anteil 21 Prozent.

Doch wie können Eltern ihre Kinder vor solchen Angriffen wie dem schützen, der in Rothenburg passiert sein soll? „Eltern sollten ihre Kinder auf solche Gefahren aufmerksam machen“, sagt Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz. „Und ihnen erklären, mit wem sie nicht mitgehen sollen und an wen sie sich wenden können, wenn sie Angst haben und sich belästigt fühlen.“ Zum Beispiel helfe es, mit den Kindern den Schulweg abzugehen und ihnen Anlaufpunkte zu zeigen. Das kann zum Beispiel eine Bäckerei oder ein anderes Geschäft sein. Hilfreich ist es, mit den Kindern hineinzugehen, damit sie den Ort und auch das Personal kennenlernen. „Man sollte die Kinder ermutigen, gefährliche Situationen zu erkennen und aktiv Hilfe zu suchen“, erklärt Tobias Sprunk. Das geht durch lautes Rufen, aber auch das Ansprechen anderer Passanten.

Mittlerweile werden Fälle von Belästigung oft auch über soziale Netzwerke kommuniziert – um andere zu warnen. „Man sollte jedoch immer genau prüfen, was an den Vorwürfen dran ist, bevor man solche Informationen teilt“, sagt Tobias Sprunk. Zum einen kann man sich selbst wegen Verleumdung strafbar machen, wenn man falsche Informationen über jemanden verbreitet. Zum anderen haben auch Straftäter gewisse Rechte, zum Beispiel was das Verbreiten von ihren Fotos angeht. Daher sehen die Beamten das Teilen bei sozialen Netzwerken eher kritisch. Sinnvoller sei es, die Polizei bei Hinweisen zu informieren. Denn wenn falsche Informationen kursieren, erschwert das auch die Arbeit der Polizei. Da diese erst mal jedem Hinweis nachgeht. Und durch solche Nachrichten eventuell auch zu viel Täterwissen bekannt wird. Und am Ende nutzt das dem Täter.

