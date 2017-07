Was Tomaten mit der Großen Kreisstadt zu tun haben Weißwasser ist besonders und soll es bleiben. Entdeckungen und Gedanken zu einer Stadt zwischen den Welten.

Weißwasser. Sommerzeit, Erntezeit. Obst und Gemüse reifen und schmecken so wunderbar. Gerade in dieser Zeit fällt er auf, der Unterschied zwischen eigener Ernte und industriellem Anbau.

Eine Kindheitserinnerung der Sommermonate ist, dass es oft abends auf dem Balkon Tomatenschnitte mit Zwiebeln gab. Wie lecker!

Heute fehlt der eigene Garten und dann kommt sie ins Spiel: die Industrietomate. Groß, glatt, glänzend und fest im Griff. Das Auge isst ja mit, also wird unser Obst und Gemüse für uns richtig hübsch gemacht. Einen Haken hat die Sache: Die Geschmackspartikel, die einer Tomate ein intensives Tomatenaroma verleihen, scheinen die Designstrategie zu stören. Das Ergebnis ist eine Geschmacklosigkeit, für die man eigentlich das Geld erstattet bekommen müsste. Natürlich, ein Hauch von Tomatenaroma ist vorhanden, sonst könnte man sie ja als Wasserbomben verkaufen.

Wir werden verwöhnt mit Obst und Gemüse aus den Großfarmen der EU, das aussieht, als würde jeden Moment der Werbefotograf erscheinen. Leider schmeckt es eben nahezu neutral. Neulich war ich in Südosteuropa und bestellte dort einen „Sommersalat“. Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Öl und ein wenig Pfeffer. Unglaublich, wie intensiv dieses Erlebnis war. Schon bei unseren polnischen Nachbarn schmecken Gurken und Tomaten so wie früher auf dem Balkon. Welche Lobby vertritt hierzulande die Philosophie, dass Optik mehr wert ist als Geschmack? Aber scheinbar herrscht sogar im Sommer ausreichend Nachfrage nach dem genormten Erntegut: Rote Kugel mit blassem Geschmack, günstig im Preis, also kaufen. Hauptsache fest und glänzend.

Was hat das mit Weißwasser zu tun? Gar nichts. Oder doch ganz viel? Weißwasser ist die Stadt mit den prozentual meisten Kleingärten in Sachsen, vielleicht sogar in Deutschland. Fast jeder Zehnte ist hier statistisch Kleingärtner. Also gibt es theoretisch Unmengen an selbst angebautem Obst und Gemüse. Aber wo landet es? Ich habe noch keinen Markt mit lokalen oder regionalen Gärtnern gesehen, die ihre saftige Ernte anbieten. Vielleicht, weil der gemeine Weißwasseraner lieber bequem im Discounter Wassergemüse zu Schnäppchenpreisen kauft. Kein lohnender Aufwand also, das eigene Gemüse an den Mann und die Frau zu bringen. Da wird es selbst verzehrt und der Rest geht in den biologischen Kreislauf. Sehr schade. Als Nicht-Kleingärtner würde ich auch hier gern mal wieder eine Tomatenschnitte essen, die mich an die Sommerabende auf dem Balkon erinnert. Mit Discountertomaten geht das nicht mehr.

Wir Weißwasseraner könnten doch der Zuchtindustrie zeigen, was eine Tomate ist! Und eine Gurke. Und überhaupt. Warum kaufen wir genormtes Designgemüse und nicht den geschmackvollen Anbau unserer Gärten? Weil dieser nicht angeboten wird. Stattdessen sieht man im Spätsommer wieder irgendwo kleine Berge Obst am Wegesrand, die verkippt wurden, weil nicht gegessen. Vielleicht sollte genau für diese kleingärtnerischen Überschüsse ein Weg gefunden werden, sie der Gemeinschaft verfügbar zu machen. Zum Beispiel in einer „Ausgabestelle für überschüssiges Erntegut“. Obst und Gemüse von hier -–es gibt nichts Besseres. Vielleicht gibt es ja Weißwasseraner, die mitmachen. Für mehr Geschmack auf der Tomatenschnitte!

Unser Autor Gregor Schneider ist gebürtiger Weißwasseraner und Rückkehrer. Der Stadtplaner arbeitet derzeit für das Projekt „Kleinstadt gestalten - Ort schafft“. Hier äußert er seine privaten Gedanken zum Stadtgeschehen.

