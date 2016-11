Was stank im Rewe-Markt? Die Görlitzer Polizei hat dafür noch keine Erklärung, ermittelt in alle Richtungen und bittet weiter um Hinweise aus der Bevölkerung.

Symbolbild: Ein Kunde geht in einem Rewe-Supermarkt mit einem Einkaufskorb am Kühlregal entlang. © dpa

Nach ersten Hinweisen von Bürgern ermittelt der Kriminaldienst des Görlitzer Polizeireviers weiter zum Rettungseinsatz am Sonnabend im Rewe-Markt Reichenbacher Straße. Dort hatten 13 Kunden und Mitarbeiter über Atemwegsreizungen und einen stechenden Geruch geklagt. Daraufhin hatte die Schichtleiterin die Feuerwehr alarmiert. Der Supermarkt wurde vorübergehend evakuiert. Wie Einsatzleiter Björn Mierisch sagte, war bei Eintreffen der Rettungskräfte nichts feststellbar. Betroffene Personen wurden vom Rettungspersonal unverletzt vor Ort wieder entlassen.

„Solange unklar ist, um was für eine Substanz es sich handelte, gestalten sich die Ermittlungen schwierig“, sagte der Leiter des Polizeireviers, Dirk Linczmajer. Reizgase seien ebenso möglich wie Reinigungsmittel: „Wir ermitteln in alle Richtungen und hoffen auf weitere Beobachtungen von Kunden und Anliegern.“

Die Polizei geht derzeit nicht von einem Zusammenhang mit der Bautzener Geruchsbelästigung aus. Dort musste am 22. Oktober im Kornmarkt-Center eine Ü 30-Party mit rund 1 300 Gästen vorfristig beendet werden, weil Unbekannte eine übelriechende, farblose Substanz im Gebäude verteilt hatten. Auch in Bautzen dauern die Ermittlungen noch an. (SZ/rs)

