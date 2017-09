„Was soll nur aus dir werden?“ Bei Lehrstellen klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Das Jugendmagazin Spiesser und Ausbildung.de wollen das ändern.

Du, ja genau du. Der auf der Schulbank neben dir auch. Und der Rest der Klasse. Alle sind angesprochen. Im September 4 000 weiterführende Schulen in Deutschland, 8 000 andere werden folgen. „Was soll nur aus dir werden?“ ist die große Frage. Vielen Schülern fehlt die Antwort. Die Schere zwischen Unternehmen und Ausbildungs-Anwärtern ist weit geöffnet, das ist schon lange bekannt. Zwar gibt es ähnlich viele Ausbildungsplätze wie Bewerber – in diesem Jahr gut 500 000. Etwa 150 000 Schulabgänger finden aber keinen Platz. Und ebenso viele Plätze keinen Lehrling.

In diesem Monat startet eine gemeinsame Initiative der Plattform Ausbildung.de mit dem Jugendmagazin Spiesser. #startklar heißt das Projekt, das Schülern bei der Berufsorientierung helfen soll. Die Zeitschrift Spiesser erscheint sechsmal im Jahr und liegt kostenlos in Schulen aus. Motto: Jugendliche schreiben für Jugendliche. Auf die Plattform Ausbildung.de greifen monatlich 2,5 Millionen Menschen zu.

Die Galaxie der Möglichkeiten

Sie veröffentlicht jährlich einen detaillierten Azubi-Report, befragt bundesweit 2 000 Auszubildende. Die Kombination aus Textpassagen, Zitaten von Befragten, erstaunlichen Zahlen und grafischen Elementen macht den Report auch für Jugendliche interessant. Ausbildung.de und Spiesser sehen ein großes Problem darin, dass das Bewerbungstraining an den Schulen veraltet sei. Ein neues Bewusstsein solle her.

Diese Einsicht bei den Akteuren durchzusetzen, ist das erste Ziel von #startklar. Lehrer würden noch mit analogen, traditionellen Mitteln arbeiten, Unternehmen dagegen mit E-Mails und Videos. Auf der Internetseite von Ausbildung.de soll ein Jugendlicher in Astronauten-Montur Gleichgesinnte mit dem Slogan „Eine Galaxie an Möglichkeiten: Welcher Beruf passt zu dir?“ ermutigen. Verlinkt ist ein kostenloser Berufstest, der in zwölf Fragen zum Ergebnis führt. 600 Jobvarianten sind erfasst. Nach jeder Antwort wird eine passende Folgefrage generiert, sodass der Tester am Ende eine maßgeschneiderte Anregung erhält. Mehrere passende Jobs schlägt die Seite vor, Links zu Ausschreibungen der Unternehmen hängen direkt an.

Das Ergebnis hebt sich von anderen Berufstests etwa dadurch ab, dass es dem Teilnehmer zunächst auf humoristische Weise vermittelt, welchem Charakter- und Verhaltenstyp er entspricht. Das kann zum Beispiel die Komikerin Carolin Kebekus sein, der Sänger Justin Timberlake oder Spiderman. Scrollt der Berufssuchende weiter, folgen konkrete Vorschläge – von Grafikdesigner/in über Schauspieler/in oder Erzieher/in bis zu Friedhofsgärtner/in.

Metzger statt Tierpfleger

Auch die Bundesagentur für Arbeit berät Schüler bei der Berufssuche. Frank Vollgold von der sächsischen Regionaldirektion Dresden sieht vor allem drei Probleme: Das regionale – der Bewerber ist an einen Ort gebunden, sein Traumberuf wird dort aber nicht angeboten. Die Leistung – die Noten des Bewerbers genügen den Anforderungen des Betriebs nicht. Der dritte Faktor: Bewerber versteifen sich auf einen bestimmten Beruf und bemerken deshalb nicht, dass es sehr ähnliche Berufe gibt, für die vielleicht noch Plätze frei sind.

In Sachsen haben sich zwischen Oktober 2016 und August 2017 rund 22 000 Bewerber gemeldet. Sie hatten gut 20 300 Stellen zur Auswahl. Frank Vollgold rät Interessierten, sich beim Berufsberater der Bundesagentur für Arbeit zu melden. „Es gibt keinen festen Ausbildungsbeginn. Das geht noch den ganzen September. In den ersten drei Monaten gibt es viel Bewegung, und einige wechseln die Ausbildungsstätte noch mal.“ Dank des breiten Spektrums sind auch extreme Wechsel denkbar: vom Tierpfleger zum Metzger zum Beispiel.

Von Betrieben wünscht sich die sächsische Landesagentur für Arbeit flexiblere Anforderungen. Sie „sollten auch schulschwächere Bewerber in die Personalauswahlprozesse einbeziehen“, sagt Landesagentur-Chef Klaus-Peter Hansen. „Es zeigt sich oft, dass Schüler trotz schulischer Defizite für die Ausbildung gut geeignet sind.“

