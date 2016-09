Was soll das? Blumenbeete, Bushaltestellen oder Mülltonnen – vor nichts machen Randalierer Halt. Und alle zahlen dafür.

zurück Bild 1 von 3 weiter August 2016: Unbekannte fackeln Müllcontainer an der Kurt-Schlosser-Straße und der Bahnhofstraße in Riesa ab. Inzwischen hat Remondis reagiert und die verkohlten Überreste durch neue Behälter ersetzt. © Sebastian Schultz August 2016: Unbekannte fackeln Müllcontainer an der Kurt-Schlosser-Straße und der Bahnhofstraße in Riesa ab. Inzwischen hat Remondis reagiert und die verkohlten Überreste durch neue Behälter ersetzt.

April 2015: Unbekannte ziehen randalierend durch Gröditz.

Juni 2016: herausgerissene Blumen auf dem Riesaer Boulevard.

Sechs zerschmolzene Container: Das ist die traurige Bilanz, die das Entsorgungsunternehmen Remondis in Riesa innerhalb einer August-Woche ziehen musste: Erst brannten zwei Container auf der Kurt-Schlosser-Straße ab, weniger Tage später steckten Unbekannte vier weitere Remondis-Behälter an der Bahnhofstraße in Brand. „Das kommt leider immer wieder mal vor. Aber sechs Container innerhalb dieses kurzen Zeitraums sind schon recht viele“, sagt Thomas Schiefelbein, Geschäftsführer von Remondis Elbe-Röder. In diesen Fällen meldeten Bürger in der Regel dem Zweckverband, dass neue Container benötigt werden. Daraufhin erfahre auch Remondis von dem Schaden. „Wir erstatten dann Anzeige wegen Brandstiftung gegen unbekannt und kümmern uns um neue Container“, erklärt Schiefelbein. Je nach Größe koste das Aufstellen eines neuen Behälters 30 bis 180 Euro. „Diese Kosten bleiben dann erst einmal an uns hängen. Aber natürlich kalkulieren wir Vandalismusschäden immer mit ein. Und damit tragen alle Gebührenzahler die Mehrkosten.“

Der Begriff Vandalismus ist strafrechtlich gesehen nicht definiert. „Umgangssprachlich handelt es sich um blinde Zerstörungswut“, erklärt Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden. Die polizeiliche Kriminalstatistik weise lediglich Sachbeschädigung als definierten Begriff aus. „Nur ist nicht jede Sachbeschädigung auf blinde Zerstörungswut zurückzuführen. Als Beispiel möchte ich hier nur die Sachbeschädigungen durch Graffiti anführen, denen der Vandalismus-Gedanken so nicht innewohnt“, sagt Laske.

Zerstörte Schaukästen und herausgerissene Blumen auf der Riesaer Hauptstraße, beschmierte Tafeln an Bushaltestellen, abgetretene Autospiegel in Gröditz – Meldungen wie diese sind in den vergangenen Monaten immer wieder in den Polizeiberichten aufgetaucht. Aber warum tun Menschen so etwas?

Die Vandalen zurück 1 von 3 weiter Das Wort Vandalismus leitet sich von „den Vandalen“ ab. Der Zusammenhang gilt allerdings als historisch schlecht begründet. Die Vandalen waren ein germanisches Volk. Die „sinnlose Zerstörungswut“ bezieht sich auf die Plünderung Roms 455 n. Chr. durch die Vandalen, die dabei besonders skrupellos vorgegangenen sein sollen. Quelle: Duden/Wikipedia

Diese Frage stellt sich auch Psychologie-Professorin Dr. Heidi Möller (Universität Kassel): „Das sind oft Menschen, die emotional wenig mit anderem verbunden sind und haltende Beziehungen, Wertschätzung und Nähe selten erfahren haben. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie ihr Leben gestalten können. Sie spüren deshalb keinen Eigenwert, empfinden die Welt als ungerecht und sehen sich als Opfer“, erklärte Möller in einem Interview mit der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeine (HNA). Doch sie hat auch gute Nachrichten: Es werde nicht immer „alles schlimmer“. „Das kann man an der Kriminalstatistik ablesen. Viele Delikte gehen zurück. Wissenschaftlich ist erwiesen, dass negative Dinge stärker in der Erinnerung bleiben: Ein schlechtes Erlebnis braucht neun positive, um neutralisiert zu werden“, so die Psychologin gegenüber der HNA.

Diesen Eindruck hat auch Jörg Weinhardt von der Verkehrsgesellschaft Meißen: „Die Schäden, die uns dieses und letztes Jahr durch Vandalismus entstanden sind, sind zu vernachlässigen.“ Aus ihm nicht erfindlichen Gründen treten diese Schäden zyklisch auf. „Gerade sind wir offenbar in einer ruhigen Phase“, erklärt er. Zu anderen Zeiten seien reihenweise Rückenlehnen beschmiert oder Wartehäuschen zerstört worden. Letztere liegen allerdings in der Verantwortung der Städte und Gemeinden.

Riesa verzeichne „ganz wenige Schäden“ zum Beispiel an den Spielplätzen, so Stadtsprecherin Manuela Langer. Das größere Problem sei die „Vermüllung“. Besonders auf den Spielplätzen Am Storchenbrunnen und in Weida an der Villerupter Straße lägen oft Glas, Papier oder Plastik. Auch mit Haus- und Sperrmüll an Sammelcontainern sowie an Bushaltestellen müsse sich die Stadt immer wieder herumärgern.

zur Startseite