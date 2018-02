Artikelempfehlung

Was Sie über die Groko wissen müssen

Berlin. Es ist vollbracht: Union und SPD haben nach langer Nachtsitzung den Weg für eine Große Koalition freigemacht. Läuft alles wie geplant, könnte Deutschland in einem Monat eine neue Regierung haben. Was steht denn nun im Koalitionsvertrag? Der 177-seitige Vertrag sieht Mehrausgaben von etwa 46 Milliarden Euro vor. CDU, CSU und SPD versprechen, das Rentenniveau in den kommenden sieben Jahren stabil zu halten. Eine Grundrente soll jene, die 35 Jahre Beiträge gezahlt haben, gegenüber Grundsicherungsempfängern besserstellen. Das Kindergeld soll um 25 Euro erhöht und ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder geschaffen werden. Ferner beschlossen wurden zwei Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau, eine Verschärfung der Mietpreisbremse sowie ein Baukindergeld für Familien. Zudem wird die Zahl der Zuwanderer auf jährlich 180 000 bis 220 000 begrenzt, der Familiennachzug bleibt eingeschränkt. An welchen Themen hat es bis zuletzt gehakt? Zuletzt ging es um Kompromisse in der Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik und die Verteilung der Ministerien. Sachgrundlose Befristungen in Arbeitsverträgen sollen eingeschränkt, überlange Kettenverträge für Arbeitnehmer abgeschafft werden. Eine Kommission wird Vorschläge zur Reform aller Ärztehonorare vorlegen. Wer soll welchen Posten in der neuen Regierung bekommen? Die CDU stellt mit Angela Merkel die Kanzlerin und besetzt das Wirtschafts-, Gesundheits- und das Verteidigungsministerium sowie das Landwirtschafts- und das Bildungsministerium. Die CSU erhält das um Bau und Heimat erweiterte Innenministerium, das Horst Seehofer leiten soll, sowie das Entwicklungsministerium und das für Verkehr und Digitales. Die SPD stellt sechs Minister. Sie soll wie bisher das Arbeits- und Sozialministerium, das Justiz-, und das Familienministerium erhalten sowie das Umwelt- und das Außenministerium. Hinzu kommt das Finanzministerium. Neu ins Kabinett rücken Olaf Scholz als Finanz- und Martin Schulz als Außenminister. Was wird aus dem bisherigen Innenminister Thomas de Maizière? Der CDU-Poltiker, der seinen Wohnsitz in Dresden und seinen Wahlkreis in Meißen hat, gehört der nächsten Regierung nicht mehr an. Was der 64-Jährige, der früher mehrere Ministerposten in der sächsischen Regierung innehatte, in Zukunft macht, blieb zunächst unklar. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/was-sie-ueber-die-groko-wissen-muessen-3875000.html