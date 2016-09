Was sich Pirna in den nächsten Jahren leisten kann

Wie ist es generell um Pirnas Finanzen bestellt? Das sächsische Finanzministerium bewertet Pirnas Finanzlage als stabil und solide. Der Haushalt ist ausgeglichen, die Stadt kann aus eigener Kraft die Mittel erwirtschaften, um Schulden zu tilgen. Zudem ist Pirna in der Lage, sämtliche Pflichtaufgaben zu erfüllen, darüber hinaus nimmt die Stadt auch viele freiwillige Aufgaben – beispielsweise die Vereinsförderung – wahr. Überdies benötigt Pirna keine Kassenkredite, um liquide zu sein. Und es ist Geld für Investitionen da: 2017 werden es 23 Millionen, das Jahr darauf 19,1 Millionen Euro sein. Einen Dämpfer allerdings gibt es: „Pirna kann sich nicht alles und alles auf einmal leisten“, sagt Kämmerin Birgit Erler. Dafür fehle es an Geld und Personal.

Wie finanziert Pirna die geplanten Vorhaben? Um sämtliche Aufgaben zu erfüllen, muss Pirna kräftig in die Rücklage greifen, die in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen ist. Die ordentliche Rücklage zum Ende 2016 wird bei etwa 23 Millionen Euro liegen – das sind aber nicht nur reine Geldreserven, sonder auch andere Vermögenswerte, beispielsweise Grundstücke. Überdies lebt Pirna in den kommenden Jahren mächtig auf Pump: Für 2017 ist eine neue Kreditaufnahme von insgesamt 8,6 Millionen Euro geplant, 2018 werden es 4,1 Millionen Euro sein. Laut der Kämmerin ist Pirna auch in den nächsten Jahren in der Lage, Schulden zu tilgen. Die gute Nachricht daran: Bleibt der Finanzrahmen wie derzeit abgesteckt, wird es in den kommenden zwei Jahren keine Steuererhöhung geben.

Wie viel Geld investiert Pirna in Kitas und Schulen? Pirna wird in diesem Bereich zunächst bereits angefangene Vorhaben weiterführen. Der zeitliche Rahmen reicht dabei oft über die beiden kommenden Haushaltsjahre hinaus, betrachtet wird zumeist die Zeitspanne von 2017 bis 2021. So geht beispielsweise die Sanierung der Diesterweg-Grundschule weiter (3,3 Mio.), die Pestalozzi-Oberschule (12,2 Mio.) sowie das Schiller-Gymnasium (6,1 Mio.) bekommen neue Anbauten. Vorangetrieben wird zudem der Neubau der Kita Roßmäßler-Straße (2,8Mio.) und die Planungen für die Sanierung der Kita an der Turmgutstraße (150000). Als neue Projekte stehen an: die Sanierung der ehemaligen Schule an der Nicolaistraße (8,1 Mio.), die Förderung der Hortplätze am evangelischen Schulzentrum (1 Mio.) sowie die Planungen für die Sanierung der Grundschule Zehista (150000) und den Neubau einer Turnhalle an der Grundschule Neundorf (811000).

Wie viel Geld fließt in den Straßenbau und die Stadtentwicklung? In den kommenden fünf Jahren sollen folgende Projekte vorangetrieben werden, für die Pirna Geld gibt: In den Bereich Stadtumbau fließen 770000 Euro, dazu zählen die Sanierung der Objekte Breite Straße 2 sowie 4-8. Für das Gebiet „Soziale Stadt“ auf dem Sonnenstein gibt es 5,9 Millionen Euro, damit soll unter anderem die Alte Gauß-Turnhalle saniert werden. Nach Copitz fließen 2,2 Millionen Euro, ein Großteil als Fördermittel für die Sanierung des Gebäudekomplexes Leglerstraße/Hauptstraße. Für das Fördergebiet Alter Bahnhof sind 5,1 Millionen Euro geplant, unter anderem als Zuschuss für die Sanierung des Bahnhofes, für weitere Parkplätze sowie für die Planung zur Erweiterung des Stadtmuseums. Rund 1,3 Millionen Euro fließen zudem in die Umgestaltung des Friedensparkes. Für Grundstückserwerb und Erschließung des Gewerbegebietes Copitz-Nord sind 3,1 Millionen Euro eingeplant. Beim Straßenbau stehen in den nächsten fünf Jahren folgende Sanierungs- und Umbauprojekte auf dem Plan: Brücke Kohlbergstraße, Liebethaler Straße, Borsbergstraße, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Pratzschwitzer Straße in Pratzschwitz, die Kreisstraße in Krietzschwitz, der Kreisverkehr an der Adler-Apotheke (Rottwerndorfer Straße), Struppener Straße, Umgestaltung der Kreuzung an der Wesenitztalschänke, Cottaer Straße (Dorfplatz) sowie Staatsstraße und Kreuzung in Neundorf.