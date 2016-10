Was sich Mittelsachsen leisten kann Erstmals wird ohne rote Zahlen geplant. Trotzdem verschwinden nicht alle Löcher aus den Straßen.

Der Landkreis hat für die Sanierung der Kreisstraße in Kiebitz in diesem Jahr kein Geld bekommen. Deshalb wurde das Vorhaben auf 2017 verschoben. Im Haushalt für das kommende Jahr plant Mittelsachsen allein für den Straßenbau rund acht Millionen Euro ein. © André Braun

Es habe in den vergangenen Jahren eine dynamische Entwicklung gegeben. Deshalb sei der Landkreis Mittelsachsen erstmals wieder in der Lage, für 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, erklärt Landrat Matthias Damm (CDU). Ziel sei es, die Liquidität des Kreises zu stärken und dessen dauerhafte Leistungsfähigkeit wieder herzustellen. „So eine positive Situation hatten wir seit 2008 nicht mehr“, sagte Damm während des Kreistages. Bis auf den Döbelner NPD-Abgeordneten Stefan Trautmann stimmten alle Kreisräte dafür, den Entwurf des Haushaltes in den Ausschüssen zu diskutieren. Der Beschluss ist für die Dezembersitzung des Kreistages vorgesehen.

Die Ausgaben im sozialen Bereich steigen enorm

Insgesamt sind für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von rund 376 Millionen Euro vorgesehen, ein großer Teil davon im sozialen Bereich. Eine immense Steigerung von 33,4 Millionen Euro in diesem Jahr auf 47,3 Millionen Euro 2017 gibt es im Jugendbereich. „Das ist auf die Aufwendungen für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche zurückzuführen“, erklärt Andreas Müller, Abteilungsleiter Finanzverwaltung. Allein für Letztere sind 14,5 Millionen Euro vorgesehen. Außerdem wird mit weiteren sozialen Leistungen in Höhe von 66,5 Millionen Euro gerechnet. Das sind 3,5 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr.

Weitere Hochwasserschäden werden beseitigt

Für Investitionen sind rund 30,4 Millionen Euro eingeplant. Den größten Teil davon verschlingt mit acht Millionen Euro die Sanierung von Kreisstraßen. Auch die weitere Beseitigung von Hochwasserschäden ist vorgesehen. Für sie stehen 2,5 Millionen Euro zu Buche. Derselbe Betrag ist für die Förderung von Kindertageseinrichtungen geplant. Außerdem stehen Ausstattungen im Schulbereich, beim Rettungsdienst und in den Leitstellen, die Finanzierung im Hochbau und von Informationstechnik auf der Liste. Dazu kommen Vorhaben mit einem Volumen von rund 4,1 Millionen Euro, die mithilfe der Förderung aus dem Investkraftstärkungsgesetz realisiert werden sollen. „Der Kreis bringt dafür rund eine Million Euro Eigenmittel auf“, so Müller. Das gesamte Budget werde bis zum Jahr 2020 aufgeteilt. Von dem Geld profitiert auch der Zweckverband Kriebsteintalsperre. Welche Projekte konkret in den einzelnen Kommunen vorgesehen sind, wird erst nach dem Beschluss des Haushaltsplanes öffentlich bekannt gegeben.

Nach vier Jahren Pause wird wieder ein Kredit aufgenommen

Für das kommende Jahr ist eine Kreditermächtigung in Höhe von sechs Millionen Euro geplant. „Ende 2017 werden wir dadurch rund 17,3 Millionen Euro Schulden haben“, sagt der Kämmerer. Das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 53 Euro. „Das ist die niedrigste Verschuldung eines Landkreises im Freistaat Sachsen“, so Müller. Zum Ende dieses Jahres beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in Mittelsachsen nur reichlich 39 Euro. Mit der Kreditaufnahme lege der Landkreis den Grundstock dafür, dass er auch in den Jahren 2018/19 liquid ist. „Denn wir gehen davon aus, dass ein Einbruch in der Finanzausstattung von mehreren Prozent erfolgt“, meint Müller.

Umlage der Städte und Gemeinden erhöht sich nur geringfügig

Die Kreisumlage von 31,45 Prozent bleibt stabil. „Der Landkreis profitiert von der guten Wirtschaftskraft der Städte und Gemeinden“, so Müller. Eine Erhöhung um 0,2 Prozent wird erforderlich, damit der Landkreis an der kommunalen Entlastung durch den Bund ebenfalls partizipiert. „Die Städte und Gemeinden erhalten hierfür einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer“, sagt Kreissprecher André Kaiser. Da eine direkte Zuweisung an die Kreise rechtlich nicht möglich ist, kann eine Beteiligung des Landkreises an diesen Mehreinnahmen nur im Rahmen der Kreisumlage erfolgen.

zur Startseite