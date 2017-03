Was sich mit der neuen B 169 verändert Derzeitige Kreuzungen fallen weg. An anderer Stelle werden neue gebaut. Es gibt aber noch viele offene Fragen.

Die Kreuzung am Wolfsgut soll es so künftig nicht mehr geben. Laut Planung wird die B 169 in diesem Bereich nach Norden verlegt und der Abschnitt der heutigen Bundesstraße zur Kreisstraße herabgestuft. © André Braun

Ostrau hat sich im Jahr 2009 bereits einmal mit der Verlegung der Bundesstraße 169 beschäftigt, Großweitzschen 2012. Jetzt sind die Pläne etwas weiter fortgeschritten, aber deshalb für die Betroffenen vor Ort nicht viel verständlicher. Diesmal geht es um die Linienführung der Bundesstraße und damit verbundene Veränderungen an Kreuzungen und Abzweigen. Grundsätzlich soll die Straße begradigt und damit einige Unfallschwerpunkte, wie bei Hohenwussen, entschärft werden. Mancher Gemeinderat sitzt allerdings etwas ratlos vor dem Plan. „Ich sehe nicht, wo hier oben und unten, Norden und Süden ist“, so die Großweitzschener Gemeinderätin Susann Munz (CDU). Gemeinsam versuchen die Räte, den Plan zu verstehen.

Am Wolfsgut wird die Bundesstraße in Richtung Norden verlegt

Die Neutrassierung der B 169 betrifft Großweitzschen nur im äußersten Zipfel des Gemeindegebietes, angrenzend an die Region Ostrau. Die Kreuzung am Wolfsgut soll es künftig nicht mehr geben. In diesem Bereich wird die Straße in Richtung Nord/Nordost verlegt und führt direkt am Betonwerk vorbei. Zu diesem, aber auch in Richtung Zschaitz ist keine direkte Zufahrt mehr vorgesehen.

Ein paar Hundert Meter weiter in Richtung Döbeln führen derzeit Feldwege von Gadewitz und der Milchviehproduktion zur B 169. Etwa in diesem Bereich ist eine große Kreuzung mit Abbiegespuren geplant. Auf der einen Seite führen diese auf die jetzige B 169 in Richtung Zschaitz, die dann zur Kreisstraße abgestuft werden soll. Auf der anderen Seite geht es in Richtung Döschütz, mit einem Abzweig zum Betonwerk, der zur Sackgasse wird. Arne Philipp (FW) zeigt wenig Verständnis für das Vorhaben: „Ich bin dagegen, wenn ich sehe, was dort für ein großer Aufwand betrieben werden soll – ähnlich, wie an der Kreuzung in Masten.“ Ein Kreisverkehr soll bei Gadewitz allerdings nicht entstehen.

Feldwege könnten künftig zur Sackgasse werden

An der Stelle, an der die genannten Feldwege auf die Bundesstraße treffen, können die Landwirte diese mit ihren Fahrzeugen bisher auch überqueren. Bleibt das so? Darüber sind sich Gemeinderäte uneinig. Der eine ist überzeugt, dass der Feldweg künftig an der B 169 endet. Ein anderer sieht in der Zeichnung eine Brücke, unter der der Feldweg durchgeführt wird.

Ostrau soll durch eine Brücke mit dem Gewerbegebiet verbunden werden

In der Region Ostrau sind noch schwerwiegendere Eingriffe geplant. Ein Konfliktpunkt ist die Anbindung an das Gewerbegebiet. „Die Kreuzung bei Hammer soll wegfallen. Von der Kirchstraße in Ostrau ist eine Brücke über die B 169 ins Gewerbegebiet vorgesehen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Die einzige Zufahrt von der Bundesstraße ins Gewerbegebiet soll über Wutzschwitz führen.

Statt der ursprünglichen vier soll es nur noch drei Spuren geben

Gegenüber den ersten Plänen hat Schilling massive Änderungen festgestellt. Unter anderen soll es statt der ursprünglich geplanten vier nur noch drei Spuren geben, also eigentlich zwei mit einer wechselseitigen Überholspur. Auch Landwirtschaftsverkehr sei nicht mehr gestattet.

Gemeinderäte fordern Vorstellung des Projektes durch Lasuv-Mitarbeiter

Die Neutrassierung der B 169 wird wegen des immer höher werdenden Verkehrsaufkommens notwendig. Allein innerhalb von Stauchitz, im Abschnitt zwischen der S 86 und der B 6 ist der Schwerverkehrsanteil zwischen 2010 und 2015 von 16,7 Prozent auf 21,4 Prozent angestiegen. Damit ist der Schwerlastanteil in dem Ort der Höchste in der Region. Rund 940 Lastwagen donnern täglich an den Häusern vorbei.

Die Variantenplanung für die neue Trasse der Bundesstraße 169 füllt vier Aktenordner. Vier Wochen hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) den Gemeinden Ostrau und Großweitzschen Zeit gegeben, dazu Stellung zu nehmen. Das stößt auf Unverständnis. „Da wird jahrelang in den Ämtern geplant und wir als unmittelbar Betroffene bekommen vier Wochen Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben“, ist der Großweitzschener Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos) verärgert. Auch die Gemeinderäte haben noch viele Fragen. Deshalb haben sie den Beschluss verschoben und fordern, dass ihnen ein Mitarbeiter des Lasuv persönlich erklärt, was geplant ist – idealerweise in einer gemeinsamen Beratung mit den Ostrauer Räten.

Ostrau hat die Frist für eine Stellungnahme verlängern lassen

Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling hat die Frist für die Entscheidung bereits verlängern lassen. Das Thema steht auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung. Unabhängig von dem Wunsch der Großweitzschener habe Schilling bereits beim Lasuv nachgefragt. Bei einer öffentlichen Veranstaltung werde niemand Stellung nehmen, so die Antwort. Ob ein Mitarbeiter zu einer nichtöffentlichen Sitzung kommen würde, sei noch nicht geklärt.

Gemeinderatssitzung Ostrau: 11. April, 19 Uhr, Meffert AG Farbwerke, Mittelstraße 8 in Ostrau

