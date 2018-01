Was sich Kids für das Jahnbad wünschen In der Debatte um die Zukunft des Jahnbades in Weißwasser hat Uwe Fischer die Wünsche von Kindern vorgetragen. An erster Stelle steht da freies Internet.

Jahnbad Weißwasser © Joachim Rehle

In dieser Woche hat der Ausschuss in Weißwasser über die Zukunft des Jahnbades in Weißwasser diskutiert (TAGEBLATT berichtete). In diesem Zusammenhang hatte der berufene Bürger Uwe Fischer Kinder befragt, was die sich für das Jahnbad wünschen. An erster Stelle stand dabei kostenloses WLAN. Das allerdings, so betont Betreiber und Stadtrat Timo Schutza (Klartext), gäbe es bereits seit zwei Jahren. Darüber hinaus lagen Sprungturm, feiner Sandstrand und Rutschen ganz weit vorn. „Wir haben viel ausprobiert mit dem Sand“, erklärt Timo Schutza. Allerdings habe sich herausgestellt, dass feiner Sand nach Regen „steinhart“ wird, weshalb man sich für grobkörnigen entschieden habe. „Für die Kinder ist außerdem der Steg ganz wichtig“, sagt Uwe Fischer. Er sprach sich zudem für einen öffentlichen Grillplatz aus. Das, so entgegnete Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext), könne durchaus mit aufgenommen werden.

Ohnehin habe die Stadt eine Ausschreibung für die Planung des Grünzuges entlang der Teichstraße – vom Jahnbad bis zur Waldeisenbahn – in Auftrag gegeben. In diesem Zusammenhang soll auf dem Parkplatz vor dem Tierpark ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Neben öffentlichen Toiletten, die in einem Container untergebracht werden, sind dort eine Stromzapfsäule und eine Entsorgungsanlage vorgesehen. Bislang seien für die Planung zwei Angebote beim städtischen Bauamt eingegangen, wie Referatsleiter Thomas Böse erläutert. Insgesamt kostet die spätere Baumaßnahme etwa 400 000 Euro. Die Mittel dafür kommen aus dem Interreg-Fördertopf der EU, weil Zary ein ähnliches Vorhaben plant. Beide Partnerstädte bekommen so die Maßnahmen komplett gefördert.

