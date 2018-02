Was sich hinter den Mühlentoren so tut In Schwarzkollm wird auch im Winter fleißig gearbeitet – handfest an den Gebäuden sowie an den Schreibtischen.

Karsten Melwitz ist mit Bauarbeiten im Dachgeschoss des Hauses des Müllers beschäftigt. Hier soll ein Seminarraum entstehen.Foto: A. Wallner

Nun könnte man meinen, auf dem Erlebnishof Krabatmühle ist Winterruhe eingezogen, und nachdem das Jurij-Brezan-Haus seit geraumer Zeit fertiggestellt ist, hat es sich mit der Bautätigkeit auf dem Gelände erst mal erledigt. Tatsächlich schlendern an diesem kalten, sonnigen Februartag nur wenige Besucher über den Hof. Was aber nicht heißt, dass hinter den dicken Mauern nichts passiert. Wer die Bauernstube betritt, erschrickt möglicherweise erst mal. Der Eingangsbereich ist komplett leer. Kein Tresen, kein dampfender Kaffee, keine Plinsen. Die Bauernstube hat derzeit geschlossen, denn der Empfang wird umgestaltet. Ein neuer Tresen soll eingebaut werden, der die Abläufe für das Personal dahinter und die Gäste davor verbessert und die Atmosphäre angenehmer macht. Es soll weniger beengt zugehen. plinsenabholende und geschirrzurückgebende Besucher sollen sich nicht mehr so ins Gehege kommen. Deshalb ist geplant, die Eingangstür zu vergrößern. Bis Ende März, so das Ziel, soll alles schick sein.

Staub und Bauschutt prägen auch das Dachgeschoss über dem Haus des Müllers, der Gaststätte. Oben jedenfalls wird genauso geackert wie unten in der Küche. Karsten Melwitz, der Mann mit den geschickten Händen, der auch schon den Empfangstresen im Brezan-Haus gezimmert hat, schaufelt Steine in einen Eimer. In ein paar Monaten werden in dem bisher ungenutzten Obergeschoss ein zusätzlicher Projekt- oder Seminarraum und Toiletten eingebaut sein. Auch die Akteure der Krabatfestspiele können den neuen Bereich nutzen.

Aber es stimmt schon, das ganz große Baugeschehen dürfte durch sein. Zeit für die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer auf dem Erlebnishof, sich um inhaltliche Angebote zu kümmern, deren Palette sich in diesem Jahr – neben den ohnehin schon zahlreichen regulären Veranstaltungen – weiter vergrößert. Demnächst werden weitere der überarbeiteten Tafeln für den Krabat-Erlebnispfad aufgestellt.

Im Brezan-Haus hat man gerade die Trachtenausstellung gemäß dem Jahreslauf umgestaltet – die Vogelhochzeit ist dem Osterfest gewichen. Die erste Lesung hat in der Schauwerkstatt stattgefunden; die nächste ist längst vorgesehen: Am 23. Februar um 15 Uhr liest Autorin Ira Silberhaar aus ihrem Kinderbuch „Lustige Tierwelt“. Lesungen soll es regelmäßig geben – das Brezan-Haus ist dafür prädestiniert.

Und genauso bietet sich an, Themenabende in der urigen Gaststätte zu veranstalten. Die ersten kulinarischen Reisen durch die Lausitzer Sagenwelt und die barocke Küche Augusts des Starken wurden schon unternommen; die Schlemmerei war ausgebucht. Am 22. Februar, also übermorgen, und am 21. März werden Augusts Leibgerichte noch mal aufgetischt.

Kulinarisches zum Hochzeitszug

Essen spielt auch bei den Hochzeitsfeiern eine nicht unbedeutende Rolle – neben der passenden Kleidung natürlich. Wie ein richtiger sorbischer Hochzeitszug aussieht, das präsentieren Ende Oktober die Mitglieder der Brauchtumsgruppe Schwarzkollm. Traditionelle Speisen – man denkt da an Hochzeitssuppe, Rindfleisch mit Meerrettichsoße oder Buchweizengrütze – werden dann gereicht.

Im Büro des Erlebnishofes klingeln gerade jetzt im Winter die Telefone besonders oft. Klar, jetzt werden Ausfahrten, Führungen, besondere Ausflüge geplant. Kerstin Zukunft, zuständig für die Kinder- und Jugendarbeit, wälzt den dicken Ordner mit Anfragen – die inzwischen immer häufiger aus dem Ausland kommen. Im April kommen beispielsweise Germanistik-Studenten der Universität Tilburg (Niederlande) für einen Tag nach Schwarzkollm: Krabat gehört zum Lehrstoff.

Im Frühjahr sind Schüler aus Dresden, Spanien, Frankreich und Polen im Zuge eines Erasmus-Projekts zu Gast. Dann ist neben dem Krabaterlebnis Englischsprechen angesagt, und vom Krabatmühlen-Team gibt’s englischsprachige Begleittexte. Auch die Schulen der Region nutzen den Erlebnishof gern, um mit Kindern und Jugendlichen internationaler Partnerschulen die Krabatmühle zu besichtigen und von den legendären Plinsen zu futtern. So sind Partnerschüler des Johanneums aus St. Petersburg im September zu Besuch; Tschechen kommen bereits im Juni. Das Foucault-Gymnasium zeigt französischen Gästen Ende März das Mühlen-Ensemble. „Und ich kann jedem der internationalen Gäste das Krabat-Buch in seiner Sprache zeigen“, sagt Kerstin Zukunft. An vielen Schulen gehört Otfried Preußlers „Krabat“ zum Literaturkanon. Nicht nur Schüler verbringen deshalb Projekttage in Schwarzkollm, auch die Lehrer bilden sich hier weiter.

