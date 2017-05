Was sich beim Forstfest ändern soll Der Stadtrat berät am Mittwoch zu Öffnungszeit, Eintrittspreisen und zur Einlasskontrolle. Es geht auch um Mehreinnahmen.

Das Kettenkarussell gehört zum Forstfest, keine Frage. Mit einem leicht verkürzten Rummelbetrieb würde sich auch das Zeitfenster verkleinern, um sich in luftiger Höhe treiben und den Wind um die Nase wehen zu lassen. © Kristin Richter

Wenn am 10. Mai der Kamenzer Stadtrat zur nächsten ordentlichen Sitzung zusammenkommt, wird ein in der Lessingstadt stets mit Sensibilität aufgenommenes Thema berührt. Es geht um die Festplatzordnung – mithin um Öffnungszeiten, Eintrittspreise und die Einlasskontrolle zum wichtigsten Stadtfest im August. Und das Forstfest geht nun wirklich jeden in der Stadt etwas an. Die SZ hat schon mal in die Beschlussvorlage geschaut und teilt mit, was sich ändern soll – vorbehaltlich der Stadtratszustimmung, versteht sich:

Ein Gruppenrabatt soll es für Vereine und Firmen interessanter machen

Das Forstfestkomitee hat bereits im Herbst die Anfrage nach einem Gruppenrabatt beim Rummelbesuch im Forst diskutiert. Für Firmen oder Vereine oder andere Gruppen soll es diesen Rabatt nun geben, der bei der Mindestanzahl von 20 Personen greift. Er beträgt wiederum 20 Prozent. Das heißt, in der Gruppe beträgt der Tageseintrittspreis nicht 2,50 Euro, sondern zwei Euro. Mit der Regelung könnten Besucherkreise gewonnen werden, die bisher noch keinen Bezug zum Forstfest hatten, heißt es.

Die Öffnungszeiten im Forst werden moderat verkürzt

Die Zelt- und Fahrgeschäftsbetreiber haben den festzustellenden Rückgang des Forstfestbesuches an bestimmten Tagen zum Anlass genommen, eine verkürzte Öffnungszeit von Sonntag bis Dienstag zu beantragen. Man wollte erst 16 Uhr (bisher 14 Uhr) starten und bereits 24 Uhr (zuletzt 0.30 Uhr) dicht machen. Das Forstfestkomitee ist dem nur teilweise gefolgt. Da gerade sonntags viele Familien auch aus dem Umland das Forstfest besuchen, wolle man an der Öffnung um 13 Uhr festhalten. Und an allen anderen Tagen sollte nicht später als 15 Uhr geöffnet werden. Diese Zeit wird aber als durchaus plausibel bezeichnet, weil ja an einigen Tagen eh andere Forstfestaktivitäten Vorrang haben – wie die Umzüge, die Sportaktivitäten der Kinder oder das Adlerschießen. Dafür bereits 23 Uhr Schluss zu machen, hat das Komitee ebenso kritisch gesehen, da das ja bereits einen Ausschankschluss um 22.30 Uhr bedeuten würde. Man habe sich mit den Zeltbetreibern nochmals verständigt und einen Kompromiss gefunden. Die neue Forstfestsatzung legt diesen jetzt für jeden Tag entsprechend aus.

Die Einlasskontrolle wird immer aufwändiger – und damit teurer

Die Sicherheitskonzeption für das Forstfest sieht eine tägliche Einlasskontrolle vor, auch an Tagen, wo bisher kein Eintritt genommen wurde – also am Freitag und am Donnerstag. Dabei geht es um die Durchsetzung der Polizeiverordnung in Kamenz, die zum Beispiel das Mitbringen von Speisen und Getränken zum Forstfest untersagt. Von Waffen und dergleichen einmal ganz abgesehen. Die generelle höhere Sensibilität in Sachen Sicherheit auf öffentlichen Plätzen im Lande erfordere zusätzlichen Personaleinsatz gerade an den beiden genannten Tagen. Er wird mit etwa 3 000 Euro veranschlagt. Um den jährlich steigenden Zuschuss der Stadt zum Fest zu verringern, soll nun auch am Freitag und Donnerstag ein Eintritt kassiert werden.

Das Wochenband zum Forstfesteintritt wird damit um einen Euro teurer

Am Eröffnungstag sollen ab diesem Jahr 2,50 Euro Rummeleintritt kassiert werden, und am Donnerstag aufgrund der verringerten Öffnungszeiten zwei Euro. Entscheidender sind die damit veränderten Wochenband-Preise. Dieses ist jetzt zwei Tage länger gültig – was im Vorverkauf nun 6 Euro (bisher 5) bedeutet. Wer das Wochenticket erst am (ersten) Abend erwerben will, zahlt 7 Euro. Falls der Stadtrat am 10. Mai die neue Satzung beschließt. Die Sitzung im Ratssaal beginnt 17 Uhr.

zur Startseite