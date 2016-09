Was sich bei der Pflege ändert

Die Bürgerhilfe Sachsen will Senioren im oberen Osterzgebirge über gesetzliche Änderungen informieren, die auch Auswirkung auf ihren Alltag haben können. Wie der Verein mitteilt, tritt ab Januar 2017 das neue Pflegestärkungsgesetz II in Kraft. Damit werden auch einige Änderungen im Pflegegesetz vorgenommen. Darüber will die Bürgerhilfe informieren und hat sich dazu Gäste eingeladen. Andrea Weiß, Pflegeberaterin der Helios-Kliniken, wird auf Informationsveranstaltungen am 6. Oktober in Lauenstein, am 18. Oktober in Geising und am 27. Oktober in Zinnwald zu diesem Thema sprechen. In Falkenhain wird am 20. Oktober Berit Milan von der AOK etwas zu den Neuerungen sagen.

Wie die Bürgerhilfe weiter informiert, finden die Veranstaltungen in Lauenstein und Falkenhain im Schulungsraum der Feuerwehr, in Geising im Ratskeller und in Zinnwald im Hotel Lugsteinhof statt. Beginn ist jeweils 14.30 Uhr. (SZ)

