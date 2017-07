Schwarzbachs Woche Was Shakespeare an uns für Freude hätte Discounter oder Leerstand? Umleitung oder Abkürzung? Sein oder nicht sein? Das sind die Fragen eines existenziellen Rückblicks.

Kevin Schwarzbach © Schröter

Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage – man könnte aber auch ausrufen: Leerstand oder Discounter? Was schon Shakespeare als grundlegendes Problem des eigenen Daseins identifizierte, lässt sich mühelos auf alle anderen Lebensbereiche projizieren. Beispielsweise auf eine sterbende Einkaufsmeile. Welche Zukunft wollen wir für sie, welche nicht? Und können wir uns das überhaupt aussuchen?

Eine Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt, für viele aber trotzdem ganz eindeutig ist: „Was soll das mit diesen Billigläden?“, fluchen sie in den Kommentarspalten der Facebookseite der SZ Riesa und meinen die vermehrte Ansiedlung von Discountern wie Tedi, Kik und MäcGeiz in der Elbestadt. „Hier soll mal ein ordentlicher Laden wie C&A her.“ Wie auf dem Basar tun die Kommentierenden ihre Wünsche kund. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Na, wenn das so ist: Ich hätte gern einen Globetrotter, einen Tranquillo, einen Imbiss von Nordsee und eine Zweitfiliale des besten Italieners in der Dresdner Neustadt.

Wie jetzt, die passen nicht in unsere Innenstadt? Was ist denn das für eine unqualifizierte Antwort? „Es sind doch genügend Läden frei“, würde man mir bei Facebook entgegnen. Aber Platz ist nicht gleich Platz, Laden nicht gleich Laden, auf den Standort kommt es an. Das wissen wir spätestens seit dem Beginn des Ladensterbens auf der Riesaer Einkaufsmeile.

Der Kampf um die besten Positionen hat längst begonnen, wann immer möglich zieht es die Geschäfte Richtung Elbgalerie, dem Zentrum des Riesaer Hauptstraßenkonsums. Für den am Rathausplatz gelegenen Teil des Boulevards eine brenzlige Situation. Um dem Drama den letzten Kick zu geben, würde Shakespeare in dieser Ohnmacht womöglich noch die unzerstörbare Liebe zwischen zwei Geschäften entdecken, die ihre plötzliche räumliche Trennung nicht verkraften und schlussendlich die Elbgalerie vergiften, nur um sich danach selbst zu richten. Und am Ende wären irgendwie alle Geschäfte tot.

Da sollten wir die gescholtenen Discounter einfach Discounter sein lassen und uns darüber freuen, dass sie den Leerstand wenigstens ein bisschen eindämmen. Irgendwie haben sie sich ihre Daseinsberechtigung erworben, denn wie Handelsexperte Dr. Wolfgang Fritz gegenüber der SZ sagte, entscheidet der Verbraucher, was er nachfragt und was nicht. Oftmals sind die Antworten gar nicht ganz so existenziell, wie Shakespeare sie erfragte. Ein wenig sein ist besser als nicht sein, oder anders gesagt: Jeder hat doch schon einmal einen linierten Block bei MäcGeiz gekauft.

Von der Schuld, eine Baustelle trotz Absperrung durchfahren oder durchlaufen zu haben, können sich wohl auch nur die wenigsten Bürger freisprechen. Manchmal werden gar die Absperrungen aus dem Weg geräumt, um freie Fahrt zu haben. Doch was Peter Rühle derzeit in seinem Koselitzer Vorgarten erlebt, hat bisher wohl kaum jemand gesehen. Weil das Dorf aufgrund der Bauarbeiten an der Röderbrücke derzeit entzweit ist und der einzige Weg zur Behelfsbrücke über Rühles Grundstück führt, begegnet er in seinem eigenen Garten regelmäßig wildfremden Autofahrern, die nur mal rüber wollen.

Doch für die Autofahrer sind Umleitungen ausgeschildert, der Zugang zur Behelfsbrücke über Rühles Grundstück ist nur für die Bauarbeiter eingerichtet. Einigen Autofahrern ist das allerdings egal, sie toben und schimpfen, wenn Rühle Ihnen die Durchfahrt verweigert. Manche wollen es partout nicht einsehen, warum sie die Umleitung fahren sollten, wenn es doch auch einen viel kürzeren Weg gibt – ob der nun durch einen Vorgarten führt oder nicht.

Was ist nur los in dieser Welt? Nicht mal mehr in seinem eigenen Garten hat man Ruhe vor seinen Mitbürgern, liebe Leserinnen und Leser. Der letzte Rückzugsort, an dem man das Leben unbeschwert und ohne Gerede seiner Mitmenschen mal ganz allen genießen kann, gerät in Gefahr. Jederzeit könnten von nun an Autofahrer in unserem Grundstück stehen, weil sie von der Straße aus gesehen haben, dass der Weg durch unseren Garten doch viel kürzer ist als die reguläre Straßenführung. Einmal im Grundstück, bekommen wir die renitenten Abkürzer nicht mehr los und müssen damit umgehen können, dass sie mit ihrem Auto unseren Gartenzaun plattmachen, um sich einen Weg zu bahnen, der drei Minuten Zeit spart.

Diese Woche kann wohl kaum existenzieller werden.

zur Startseite