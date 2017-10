Was Schüler zum Schulnetzplan sagen Der Stadtschülerrat fordert mehr Gymnasialplätze. Nun sollen die Schulleiter zu Wort kommen.

Der im August vorgestellte Entwurf des neuen Schulnetzplans sorgt weiter für heftige Diskussionen. Die Stadt plant die Gründung von acht zusätzlichen Schulen. Dabei handelt es sich vor allem um Gymnasien, die den steigenden Bedarf im linkselbischen Osten der Stadt abdecken sollen. So soll in der Johannstadt ein Gymnasium entstehen sowie an einem zweiten Standort, der bislang noch nicht feststeht. Geprüft wird derzeit ein Areal an der Bodenbacher Straße neben der Margonarena. Diesen Standort favorisiert auch der Stadtschülerrat, denn er schließe eine Konkurrenz zum Reicker Hülße-Gymnasium aus. Nach Meinung der Schüler soll das zurzeit leer stehende Gebäude an der Boxberger Straße in Prohlis saniert und dann zur Auslagerung anderer Schulen genutzt werden.

Mehr Klassen pro Jahrgang

Trotz der neuen Einrichtungen gehen dem Stadtschülerrat die Pläne nicht weit genug. Gesamtstädtisch sei der Bedarf an Schulplätzen damit noch nicht gedeckt. Positiv wird hingegen bewertet, dass die Stadt zusätzliche Plätze an Oberschulen schafft, etwa mit dem Neubau der 145. Oberschule in Pieschen und der 151. Oberschule in der Albertstadt. Der Stadtschülerrat fordert darüber hinaus, dass die 55. und 56. Oberschule jeweils eine Klasse mehr pro Schuljahr aufnehmen, um eine Mehrbelastung der umliegenden Schulen zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Sanierung der 88. Oberschule in Hosterwitz, und zwar so schnell wie möglich. Der Stadtschülerrat bezweifelt zudem, dass die dortige Turnhalle noch bis zur geplanten Sanierung 2020 genutzt werden kann und fordert deshalb einen Neubau schon vor dem Schuljahr 2019/20.

Massive Kritik am neuen Schulnetzplan von Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) gibt es von Rot-Grün-Rot. In der Sitzung des Bildungsausschusses an diesem Dienstag regten die Stadträte von SPD, Grünen und Linken an, dass die betroffenen Schulleiter in der nächsten Ausschusssitzung zu Wort kommen sollen.

zur Startseite