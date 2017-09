Was sagen Sie zur Wahl? Das Ergebnis der Bundestagswahl am Sonntag überraschte viele und sorgt weiterhin für Diskussionen. Die SZ fragte Bürger im Landkreis nach ihrer Einschätzung.

© Symbolfoto: dpa

Die AfD geht in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge als deutlicher Sieger aus der Bundestagswahl hervor, in Berlin könnte bald Schwarz-Gelb-Grün regieren. Was die Menschen im Landkreis davon halten, lesen Sie hier.

