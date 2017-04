Was passt in die Bautzner Straße 17? Das Projekt der Studenten der Fachhochschule Dresden fußt auf Befragungen der Kamenzer. Auch am Einkaufssonntag.

Studenten beschäftigen sich gegenwärtig mit der Kamenzer Stadtentwicklung. © Matthias Schumann

Das Projekt der Studenten der Fachhochschule Dresden nimmt weiter Formen an. Nach dem Kick-Off Meeting im vergangenen Jahr, stand nun die Präsentation der Zwischenergebnisse des gemeinsamen Projektes an, bei dem Ideen gesammelt werden, wie man die leer stehenden Ladenflächen der Bautzner Straße 17 wiederbeleben könne. Dabei wurden mehrere Fragen behandelt.

Was wollen die Kamenzer?

Vor allem die kreative Freiheit, einen leeren Laden mit Leben zu füllen, erwies sich als das Schwierigste bei der Ideenfindung. Um konkrete Konzepte und Vorschläge zu entwickeln, wurde im Dezember auf dem Advents-Spectaculum in Kamenz eine Umfrage durchgeführt. Ziel war es, Informationen darüber zu gewinnen, was den Kamenzer Bürgern und Bürgerinnen konkret in ihrer Stadt fehlt und was sie sich wünschen. Der erste Rohentwurf entstand aus diesen Daten. Als Zwischenergebnis stand: Die Kamenzer vermissen in der Stadt einen Feinkostladen.

Wie soll das Geschäft heißen?

Das Konzept eines Feinkostladens wurde um Vorschläge zur Raumaufteilung und Innengestaltung des Ladens ergänzt sowie erste Farbkonzepte entworfen. Insbesondere sind die Studenten auf die Wünsche der Bürger eingegangen, und es stehen vor allem erdige und natürliche Töne im Vordergrund. So wurde anhand dieser ersten Entwürfe für das mögliche Ladengeschäft ein Name gefunden: „Erd-Geschoss“.

Womit sollte er gefüllt werden?

Es wurden Kontakte zu regionalen Herstellern geknüpft sowie an einem konkreten Konzept der zukünftigen Zusammenarbeit mit diesen Herstellern gearbeitet. Der gastronomische Anteil wird im neuen Laden eventuell durch die Klosterbäckerei, die derzeit nebenan untergekommen ist, unterstützt. Zusätzlich arbeiten die Studenten ein komplettes Marketingkonzept für diese neue Ladenidee aus. Im besten Fall wird ein zukünftiger Betreiber diese Idee übernehmen.

Wie soll es weitergehen?

Eine Herausforderung für die Studenten besteht in der Ausarbeitung einer Unternehmensvision und eines neuen Marketingkonzepts. Die Modedesigner der Fachhochschule Dresden haben es sich zur Aufgabe gemacht, an neuer Arbeitskleidung für das Bäckereipersonal zu arbeiten. Die Basis für erste Schnittmuster bilden Regionale Konzepte in Anlehnung an die sorbische Heimat und in Verbindung mit modernen Designideen. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen der Stadt Kamenz sowie dem Citymanagement wird als sehr konstruktiv empfunden. Jetzt heißt es: „Abgerechnet wird zum Schluss“. Zur Fête de la Musique am 21. Juni wollen die Studenten der Fachhochschule Dresden ihre Abschlussergebnisse präsentieren ... (SZ)

zur Startseite