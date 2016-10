Was passiert, wenn der Strom ganz weg ist? Der Landkreis erarbeitet ein Konzept zur Energiesicherheit. Das soll aber Selbsthilfe nicht komplett ersetzen.

Jederzeit bereit: Kommt es zu einem Stromausfall, kann sich das Helios-Klinikum in Pirna selbst mit Energie versorgen. Der Technische Leiter Oliver Ronicke zeigt die beiden Stromaggregate, über die das Krankenhaus verfügt. In Privathaushalten sind solche Geräte eher die Ausnahme. Doch eine Havarie kann auch sie empfindlich treffen. © Norbert Millauer

Sonntagabend, 22 Uhr: In der Stadt fällt der Strom aus und auch nach Stunden bleibt es überall dunkel. Wer auf eine solche Ausnahmesituation nicht vorbereitet ist, hat zumindest Pech. Doch es kann auch ernst werden, etwa wenn das Krankenhaus nicht mehr arbeitsfähig wäre. Im Helios-Klinikum Pirna gibt es für solche Situationen ein Handbuch, das den Umgang mit Notsituationen wie zum Beispiel einem Ausfall der Stromversorgung regelt, sagt Sprecherin Kristin Wollbrandt. Eine zentrale Rolle spielen dabei auch die beiden Notstromaggregate, die in dem Krankenhaus stehen. In Zukunft sollen nun nicht nur solche sensiblen öffentlichen Einrichtungen auf einen längeren Stromausfall vorbereitet sein. Zu diesem Zweck erarbeitet der Landkreis ein Konzept. Alle wichtigen Fragen und Antworten dazu im SZ-Überblick.

Das passiert beim totalen Stromausfall zurück 1 von 5 weiter Welche potenziellen Gefahren sind Auslöser für das Konzept? Bundesweit wird über Gefahren wie Terroranschläge und Cyber-Attacken diskutiert. Der klassische Zivilschutz ist indes auf kriegerische Bedrohungen ausgerichtet. Steffen Klemt, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz im Pirnaer Landratsamt, interessiert sich für diese Debatten nur bedingt. Er sagt: „Wir betrachten gar nicht mehr die Ursachen.“ Wenn der Strom für längere Zeit – sechs, acht, zwölf oder sogar 24 Stunden – weg ist, gehe es unabhängig von der Havarieursache darum, das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten. Dazu gehören Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, aber auch die Möglichkeit, am Geldautomaten Bares abzuheben. Wer wird an dem Konzept Energiesicherheit beteiligt? Der Landkreis kümmert sich federführend um die Erarbeitung des Plans. Beteiligt werden soll daran ein großer Kreis von Akteuren. Neben der Energieversorgung Sachsen Ost und den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden im Landkreis werden das die Hilfsorganisationen einschließlich des Technischen Hilfswerks, die Feuerwehren, die Bundes- und die Landespolizei sowie die Krankenhäuser sein. Aber auch die Trinkwasserversoger, die Abwasserentsorgungsunternehmen oder das Gesundheitsamt und der Veterinärdienst werden in die Runde integriert. Was genau soll mit dem Konzept erreicht werden? Kurz gesagt: Trotz eines längeren Stromausfalls soll das gewohnte Leben mit einigen Abstrichen weitergehen. Gemeint ist aber damit nicht, dass der Landkreis etwa Privathaushalte mit Notstromaggregaten versorgt oder ein alternatives Stromnetz anbietet. Amtsleiter Klemt: „Wir konzentrieren uns auf Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, öffentliche Stellen und sogenannte Hotspots.“ Das heißt: An bestimmten zentralen Orten soll es möglich sein, zum Beispiel das Telefon oder andere elektrische Geräte aufzuladen. Ein Schwerpunkt sind Pflegeeinrichtungen. Anders als bei Krankenhäusern besteht für diese Häuser keine Pflicht, für einen Notfall etwa durch die Anschaffung von Notstromaggregaten Vorsorge zu schaffen. Noch ist nicht klar, wie viele solcher Hotspots entstehen sollen und wo sie liegen werden. Der Schwerpunkt wird aber im städtischen Bereich sein, weil dort die meisten Menschen leben und dort auch die meisten Versorgungseinrichtungen stehen. Das Landratsamt stellt aber klar, dass die ländlichen Bereiche nicht abgehängt werden. Wie sieht der Fahrplan aus, wann sollen Ergebnisse vorliegen? Die Auftaktveranstaltung für das Konzept Energiesicherheit soll noch dieses Jahr, spätestens aber Anfang nächsten Jahres stattfinden. Die ersten Ergebnisse werden für 2018 erwartet. Auf dem Weg zum Konzept werden zunächst alle relevanten Informationen gesammelt – wo gibt es welchen Bedarf? Zu welchen Problemen und Konsequenzen führt ein Stromausfall? Das wird mit den vorhandenen und noch potenziell verfügbaren Ressourcen verglichen. Schließlich setzt das Landratsamt Prioritäten. Amtsleiter Klemt ist sich darüber bewusst, dass nicht alle Wünsche zu erfüllen sein werden. „Wir müssen die Ressourcen so einsetzen, dass sie den größten Nutzen bringen.“ Was kann jeder für seine eigene Vorsorge tun? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt im Internet etliche Tipps für die persönliche Vorsorge. Dazu gehört es, zu Hause Kerzen, Taschenlampen, ein batteriebetriebenes Radio, Campingkocher, aber auch genug Bargeld zu bevorraten. Es gibt sogar eine Checkliste dazu. Steffen Klemt vom Pirnaer Landratsamt weiß aber auch, dass die Erwartungshaltung in einer Notsituation bei vielen hoch ist – der Staat sollte grundsätzlich helfen. Deshalb sagt er: „Panikmache liegt uns fern, wir müssen aber die Einwohner des Landkreises sensibilisieren, ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken.“ Er stellt unter anderem eine App für Smartphones in Aussicht, über die das Landratsamt die Einwohner über Gefahrensituationen und richtige Verhaltensweisen informieren kann. Das werde aber die klassischen Alarmierungsmöglichkeiten wie Sirenen, Durchsagen oder Aushänge nicht ersetzen. Jetzt am Sonnabend, 8. Oktober, 12 Uhr ist ein kreisweiter Sirenentest geplant.

