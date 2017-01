Was passiert mit Milliarden-Plus? Die Wirtschaft wächst, die Zinsen sind niedrig. Eine Folge: Überschüsse in der Staatskasse.

Der Bund hat 2016 zum zweiten Mal hintereinander einen satten Überschuss erzielt. © dpa

Der Bund hat 2016 zum zweiten Mal hintereinander einen satten Überschuss erzielt: Er hat 6,2 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben. Die Gründe: Die Wirtschaft läuft gut, die Beschäftigung erreicht ein Rekordniveau. Entsprechend höher fielen die Steuereinnahmen aus. Ein etwas höherer Bundesbankgewinn als unterstellt kommt hinzu. Außerdem profitiert der Staat von den Niedrigzinsen, was Kosten für Alt-Kredite drückt.

Wie das so ist, wenn Geld übrig ist – es weckt Begehrlichkeiten: Während Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit dem Plus Schulden abbauen will, pocht Koalitionspartner SPD auf zusätzliche Investitionen und – wie auch CSU-Politiker und Ökonomen – auf Entlastungen der Bürger. Eigentlich müsste der Überschuss des Bundes automatisch in die bereits gebildete Rücklage von 12,8 Milliarden Euro zur Finanzierung der Flüchtlingskosten fließen. Stattdessen sollte das zusätzliche Geld zur Schuldentilgung genutzt werden, hieß es in Schäubles Ressort. Jetzt sei weder die Zeit für eine Steuerdebatte noch für neue Begehrlichkeiten an anderer Stelle.

Die Schuldentilgung sei die sinnvollste Maßnahme und ein Signal an internationale Partner. Der Bund steht mit gut 1,27 Billionen Euro in der Kreide. „Da schadet es auch nicht, einmal damit anzufangen, ’was zu tilgen“, hieß es. SPD-Chef Sigmar Gabriel konterte per Kurznachricht: „Geld, das die Bürger erwirtschaftet haben, darf der Finanzminister nicht horten.“ Mit seinem Tilgungs-Fetisch würge „Herr Schäuble in einer Nullzinsphase dringend benötigte Investitionen in die Zukunft unseres Landes ab“, sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley der Deutschen Presse-Agentur. Schäuble solle Geld herausrücken, um gammelige Schulen und marode Brücken zu sanieren sowie das schnelle Internet auf dem Land auszubauen.

Bayerns Finanzminister Marcus Söder (CSU) fordert in der „Bild“-Zeitung, der Staat sollte Bürgern etwas zurückgeben. Sein Parteikollege Peter Ramsauer betont, der deutsche Steuerzahler müsse jetzt Vorrang vor den Flüchtlingskosten haben. Auch das ifo-Institut plädiert dafür, die Bürger durch eine Senkung der Einkommensteuer zu entlasten. Zumindest teilweise sollten Einbußen der Sparer durch die Niedrigzinsen ausgeglichen und Zinsersparnisse des Staates zurückgegeben werden. (mit dpa)

