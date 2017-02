Was passiert mit euch? Vor allem auf der linken Elbseite sind Dutzende Häuser sanierungsbedürftig. Vor allem bei Denkmälern ist das eine schwierige Ausgangssituation.

Ein Auswahl leerstehender und/oder sanierungsbedürftiger Häuser zeigt: Vor allem im linkselbischen Teil der Stadt gebe es viel zu tun. So ist das Schicksal einiger Häuser der Karl-Niesner-Straße, Lerchaweg, Fischergasse, Jahnastraße 15, Obergasse und Talstraße (Foto) ungewiss.

Eine Sanierung scheint insbesondere bei den Häusern schwierig, die unter Denkmalschutz stehen. Am einfachsten dürfte das noch an den Wohnhäusern an der Jahnastraße 15, am Lerchaweg (Foto)) oder auf der Fischergasse möglich sein.

Eine Sanierung scheint insbesondere bei den Häusern schwierig, die unter Denkmalschutz stehen. Am einfachsten dürfte das noch an den Wohnhäusern an der Jahnastraße 15, am Lerchaweg (Foto)) oder auf der Fischergasse möglich sein.

Ein bisschen gruselig sieht es am Wohnhaus Jahnastraße 15 schon aus. Im grauen, vierstöckigen Gebäude scheint seit einiger Zeit niemand mehr zu wohnen. Türen und Fenster sind teilweise stark beschädigt, Namen in den Klingelschildern gibt es nicht mehr. Die Eingangstür unmittelbar an der Einfahrt zum Grundstück steht offen. Dahinter verbergen sich alte Möbel, ein zerborstener Toiletten-Spülkasten oder Lampen, die an lose herabhängenden Kabeln baumeln. Von der Decke hängen Dämmmaterialien herunter. In die oberen Geschosse führt eine Treppe.

Freiwillig benutzen möchte man sie nicht – zumal an der Eingangstür ein Schild hängt. Darauf ist zu lesen: „Bitte bis Montag, 26.09.16 persönliche Sachen und Wertgegenstände aus diesem Gebäude entfernen, da diese Baustelle abgeschlossen wird und sämtliche Gegenstände entsorgt werden. Der Eigentümer.“ Was seit dem 26. September im oder am Haus passiert ist und ob eine Sanierung oder sogar ein Abriss anstehen, möchte man den Eigentümer fragen.

Wer es ist, ist wie so häufig aber nicht einfach zu erfahren. Die Stadt darf sich dazu nicht äußern. „Es obliegt dem jeweiligen Eigentümer, ob er eine Sanierung, Umbau, Beseitigung oder Verkauf anstrebt“, sagt Stadtsprecherin Katharina Reso lediglich. Wie auf der rechten Elbseite (SZ berichtete), sind auch und in noch größerer Zahl auf der Altstadt-Seite Dutzende Häuser, Fabrikgebäude oder Villen dem Verfall anheimgegeben. Gleichwohl sich an vielen Stellen etwas tut, gammeln einige Häuser in teils guter Lage vor sich hin.

So auch die ehemalige Meißner Molkerei an der Karl-Niesner-Straße 7. „Zum Teil unter Denkmalschutz stehend, verfällt das ehemalige Verwaltungsgebäude der Fabrik seit 15 oder 20 Jahren“, sagt der Meißner Architekt, Fotograf und Stadtchronist Claus-Dirk Langer. Letztmalig war im Herbst 2008 öffentlich von dem Gebäude, in dem zum ersten Mal im Oktober 1888 Molkerei-Produkte verkauft wurden, die Rede. Damals sollte es für 50 000 Euro versteigert werden.

Zur Disposition hatten 2 200 Quadratmeter Gesamtfläche gestanden. Im Auktionskatalog sind Deckenbrüche, kaputte Installationen, Müllablagerungen vermerkt. An dem Gebäude deutet ein großes Banner mit der Aufschrift „Grossküchenbedarf Striegler“ auf den letzten Besitzer hin. Allerdings wurde die Meißner Firma 2010 aus dem Handelsregister gelöscht, ging bereits 1999 Pleite.

Wie es mit dem Bau weitergeht, ist demzufolge unklar. Ein Bauantrag des Eigentümers liegt der Stadt nicht vor. Das Haus gehöre einem privaten Eigentümer, teilt Katharina Reso mit. Eine Gefahr gehe von dem Gebäude nicht aus.

Gleiches gelte für das Mietshaus am Lerchaweg 12 an der Ecke zur Hirschbergstraße. Anwohner und Besucher des nahe gelegenen Friedhofs fragen sich seit Langem, wann sich etwas an dem Haus tun wird – zumal das Gebäude nicht denkmalgeschützt ist, also weniger Auflagen im Falle einer Sanierung zu beachten wären. Eine vorgelagerte, weitestgehend verwilderte Fläche ist zumindest von einem Bauzaun geschützt. Ob der allerdings vom Besitzer aufgestellt wurde oder eine Sicherungsmaßnahme der Stadtverwaltung ist, ist unklar. Nachbarn berichten jedenfalls, dass das Haus seit vielen Jahren verwaist ist.

Kulturdenkmal verfällt

Ein ähnlich trauriges Bild bietet das denkmalgeschützte, ruinöse Haus an der Obergasse 6. Die Fenster sind entweder vernagelt oder eingeschlagen. Hunderte Graffiti bedecken die bröckelnde Fassade. Im Inneren liegen Berge von Müll. „Hier war mal ein Fuhrunternehmen drin, es war kein privates Wohnhaus“, erklärt Claus-Dirk Langer. In einer der oberen Etagen hätten sich Lagerräume befunden, unten die Fuhrwerke. Er schätzt, dass das Haus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Laut Denkmalamt des Landkreises handelt es sich um ein Wohnhaus samt dazugehörigem Lagergebäude.

Dieses hatte zur ehemaligen Posthalterei an der Poststraße 21/22 gehört. „Es wäre dringend nötig, dass sich an diesem Schandfleck etwas tut“, sagt ein Passant mit Blick auf das malade Konstrukt. Als Wohnhaus, glaubt er, eigne sich das Gebäude nicht – wegen der unmittelbaren Nähe zu den Bahngleisen. Ob sich ein Betrieb findet, ist angesichts der zu erwartenden Kosten aber ebenso fraglich. Zumal die Obergasse 6 als Kulturdenkmal von hohem historischen Wert eingestuft wird.

Derzeit verfällt es weiter. Immerhin: In direkter Nachbarschaft hat der Eigentümer – ein bayerischer Geschäftsmann – ein Wohnhaus komplett saniert. Die Meißner Immobilienmakler Hofmann & Partner vermietet hier 65-Quadratmeter-Büroräume für circa 300 Euro kalt. Laut einer Mitarbeiterin der Immobilienfirma soll der gleiche Mann auch Eigentümer des Hauses Obergasse 6 sein. Sie habe davon gehört, dass er es zu einem Hotel umbauen lassen wollte, könne aber nichts Konkreteres sagen.

Unkonkret sind derweil auch die Bestrebungen an der heruntergekommenen, ehemaligen Maßschneiderei an der Talstraße 1. Sowohl von vorne als auch im Hinterhof bietet das Eckhaus mit Ladeneinbau ein jämmerliches Bild. Lediglich als willkommener Untergrund für Plakate und Werbung halten die Fassaden her. In wessen Besitz sich das Gebäude befindet und ob es einen Bauantrag oder Bestrebungen zu sanieren gibt, sagt die Stadt nicht. Auch dieses Haus steht auf der Denkmalliste. Dadurch sind der Austausch von tragenden Wänden oder Decken bzw. eine Änderung der Raumaufteilung kaum möglich.

