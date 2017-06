Was passiert mit dem Soldatendenkmal? Anwohner klagen, dass das Mahnmal nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Die Kirche hat aber ein ganz anderes Problem.

Pfarrer Daniel Lamprecht steht vor dem Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Das befindet sich auf dem Oberen neuen Friedhof in Cotta A, der stillgelegt wurde. Für das Denkmal ist die Kommune Dohma zuständig, sagt er. © Steffen Unger

Schütze Erich Schröder, gefallen am 19. 4. 1917, steht auf dem grauen Gedenkstein. Erich Schröder ist einer der vielen, an die das Denkmal für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg auf dem Oberen neuen Friedhof in Cotta A erinnert. Allerdings gibt es ein Problem, wie Siegrun Rönisch aus Cotta B feststellt. „Der Friedhof ist stillgelegt worden und das Tor meistens versperrt. Wie sollen Angehörige auf das Gelände kommen, um zu trauern? Was passiert überhaupt mit dem Denkmal? Wer ist für die Pflege verantwortlich?“, fragt sich die Anwohnerin. Nicht nur sie mache sich Gedanken darum, sondern viele im Dorf.

Daniel Lamprecht, Pfarrer der Kirchgemeinde Gottleubatal, zu der auch die Kirche Cotta gehört, kennt die Details. Zunächst bestätigt der Theologe, dass der Obere neue Friedhof seit vielen Jahren stillgelegt wurde. Das genaue Datum hat er zwar nicht parat, aber die Liegezeiten von mindestens 20 Jahren seien längst vorbei. „Deshalb hat der Kirchenvorstand den Friedhof im vergangenen Herbst folgerichtig entwidmet“, erklärt Lamprecht. Somit befinde sich die Fläche zwar noch im Eigentum der Kirchgemeinde, es bestehe aber keine Verpflichtung mehr zur Pflege.

Die Diskussion darüber, dass der Friedhof verschlossen ist, kennt Lamprecht nur zu gut. „Bisher nutzten Nachbarn nach mündlicher Absprache den ehemaligen Friedhof als Weidefläche für ihre Tiere und verschlossen deshalb das große Eingangstor“, sagt der Kirchenmann. Um die Fläche wieder jedem zugänglich zu machen und den Zutritt zum Denkmal zu gewähren, hat die Kirche jetzt diese Nutzung untersagt, sodass das Tor wieder offen ist. Was jedoch mit dem Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten aus Cotta und den umliegenden Dörfern wird, kann er nicht sagen. Die Kommune Dohma, zu der Cotta gehört, sei in dieser Frage zuständig.

Diese Behauptung ist für Dohmas Bürgermeister Matthias Heinemann allerdings neu. „Die Aussage von Herrn Lamprecht kann nicht nachvollziehen“, sagt der Ortschef. Er betont jedoch, dass es ihm wichtig sei, die Erinnerung an die Toten zu bewahren. Aus diesem Grund gebe es Überlegungen, einen zentralen Platz zu finden, um das Denkmal umzusetzen. Dann jedoch mit der Erweiterung für die der Toten aus dem Zweiten Weltkrieg. „In Form einer Gedenkplatte“, präzisiert Heinemann, der noch Sponsoren für das Projekt sucht.

Für Pfarrer Lamprecht steht jedenfalls fest: Solange sich das Denkmal auf dem Oberen neuen Friedhof befindet, gibt es keine Überlegung, das Grundstück zu veräußern. Überhaupt sei dieses Areal derzeit nicht das Problem. Im Gegensatz zu dem Friedhof gegenüber, auf dem die Bestattungen in dem Ort heute stattfinden. „Der Friedhof trägt sich finanziell nicht, obwohl die Friedhofsunterhaltungsgebühren im vergangenen Jahr angehoben worden sind“, sagt Lamprecht. Nach dem sächsischen Bestattungsgesetz sei auch in diesem Fall die Kommune Dohma verantwortlich, so Lamprecht.

Aus Sicht der Kirchgemeinde Gottleubatal gebe es mittelfristig drei mögliche Lösungen. Entweder, die Kommune Dohma übernimmt den Friedhof oder sie leistet eine regelmäßige finanzielle Unterstützung für das Areal. Die dritte Möglichkeit ist die drastischste Variante, nämlich die Schließung des Friedhofes. „Mit Berücksichtigung der Liegezeiten von noch maximal 20 Jahren“, schaut Lamprecht voraus. In diesem Fall würden die Toten von Cotta künftig auf den Friedhöfen der Nachbargemeinden bestattet werden. „Wir haben bereits die Gemeindeverwaltung Dohma über die Lage informiert, aber bisher noch keine Antwort bekommen“, sagt der Pfarrer.

zur Startseite