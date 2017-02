Was passiert im Notfall?

usnahmsweise kann das passieren, erklärt die integrierte Regionalleitstelle in Dresden, in der die Notrufe aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eingehen. Und zwar dann, wenn kein freier Disponent verfügbar ist. Es sei dann aber nicht sinnvoll, aufzulegen. Vielmehr sollte man weiter die Verbindung aufrechterhalten, um mit dem Freiwerden des nächsten Disponenten den Notruf zeitnah erfolgreich beenden zu können.

Wie ist der Notarztdienst im Raum Sebnitz geregelt?

Wenn ein Notarzt aus der Klinik Sebnitz Notarztdienst hat, steht das Notarztfahrzeug direkt am Sebnitzer Krankenhaus. In der verbleibenden Zeit ist das Auto in der Rettungswache Neustadt in Bereitschaft. Pro Notarztstandort ist immer ein Notarzt im Dienst. Sebnitz gehört zum Standort Neustadt. Weitere Notärzte im Landkreis sind in Pirna, Heidenau, Dippoldiswalde und Freital stationiert.