Was passiert auf dem Reinhardsberg? Das Landratsamt Bautzen nimmt hier eine Renaturierung vor. Sie ist umstritten, soll aber einer historischen Kulturlandschaft in Kamenz Rechnung tragen. Mittelfristig.

Das Foto zeigt die Umgestaltung auf der Kuppe des Reinhardsberg, die mal einen bronzezeitlichen Ringwall bildete. An der Robinie rechts sind noch die Rindenverletzungen von 2010 zu sehen, die aber nicht zum Absterben geführt haben. Nun ist die Kettensäge gefragt. © Matthias Schumann

Kamenz. Bereits vor acht Jahren begann die Umgestaltung des verwilderten Reinhardsberges. Damals gab es den Aufstand von Naturfreunden und Imkern, die sich gegen ein Ende des Robinienbewuchses wandten. Der Rinde war damals fachgerecht stammumfassend abgeschnitten worden, um den Nährstofftransport in die Kronen zu unterbinden und die Bäume zum Absterben zu bringen. Sieben Jahre später stehen sie aber immer noch, und nun wurde und wird die Kettensäge angesetzt. Das hat erneut zu Nachfragen geführt. Das Landratsamt hat geantwortet und bekennt sich zur umfassenden Renaturierung des Hügels.

Ausgehend von einem Abstecher in die jüngere Geschichte des Reinhardsberges: Man erinnerte daran, dass der Nordhang sowie das Plateau des Reinhardsberges 1973 auf Initiative von Heinz Kubasch als Flächennaturdenkmal (FND) unter Schutz gestellt wurden. Kreissprecher Gernot Schweitzer: „Schon damals wurde in der naturschutzfachlichen Würdigung auf die Dominanz der amerikanischen Robinie und auf notwendige Rekonstruktionsmaßnahmen zur Zurückdrängung der invasiven Baumart im südlichen Bereich des Schutzgebietes hingewiesen.“

Der Schutzzweck des Kleinschutzgebietes bestehe nämlich „insbesondere in der Erhaltung eines Reliktes des Stieleichen-Hainbuchenwaldes als Zeugnis des einst vorherrschenden Waldes im Naturraum der heutigen Stadt Kamenz“. Aufgrund des aggressiven Ausbreitungsverhaltens der nicht heimischen Robinie bestehe die Gefahr, dass der Schutzzweck im Flächennaturdenkmal nicht mehr gewährleistet werden könnte und somit der Fortbestand dieses Denkmales akut gefährdet sei.

Aufgabe einer Naturschutzbehörde sei es dem Bundesnaturschutzgesetz gemäß aber ausdrücklich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um geschützte Teile von Natur und Landschaft in einem ökologisch günstigen Zustand zu erhalten. Schweitzer: „Dazu gehören gegebenenfalls auch drastische Maßnahmen wie das Entnehmen beziehungsweise das Absterbenlassen von Samenträgern invasiver Gehölzarten.“ Das bedeute in diesem Falle jedoch nicht, dass die Robinie aus dem Stadtbild von Kamenz ganz verschwindet. Lediglich auf einem kleinen Teil des Reinhardsberges werde sie beseitigt, um Platz für andere Baum- und Straucharten zu schaffen. „An Stelle der Robinien soll ein Gehölzsaum aus heimischen Sträuchern gepflanzt werden, deren ökologischer Wert für die heimische Tierwelt um ein Vielfaches höher ist, als der der aus Amerika stammenden Robinie.“

Aus diesem Grund blieben, was jetzt von Lesern hinterfragt wurde, auch die alten Obstbäume erhalten, da sie insbesondere Lebensraum und Nahrungsgrundlage für viele stark gefährdete Insektenarten sicherten. Dies sei also ausdrücklich auch eine Maßnahme gegen den vielfach beklagten Rückgang von Insekten in der Region, heißt es aus der Kreisbehörde. Kreissprecher Schweitzer: „Mit der Beseitigung der Reste der Kleingartenanlage besteht außerdem die Möglichkeit, dass im Vorfeld des Flächennaturdenkmales der alte Obstbaumbestand durch Nachpflanzungen zu einer Streuobstwiese als ein Element der historischen Kulturlandschaft ergänzt werden kann.“

