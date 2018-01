Was nun, altes Haus? Auch Kinder haben Visionen. So wollen Dresdner Schüler ein leer stehendes Gebäude zu neuem Leben erwecken.

Das Haus gegenüber der 55. Oberschule in Plauen hat schon bessere Tage erlebt. Ginge es nach den Schülern, dann würde Dresden bald noch ein Stückchen lebenswerter sein.

Freizeitspaß mit Solarenergie: „Ich finde, es gibt zu wenig Spielplätze und so sind wir auf die Idee gekommen, das Haus zu einem Freizeitcenter umzubauen, das man gut erreichen kann, das nicht so teuer ist und in dem es trotzdem viele Sachen gibt. Drumherum soll es außen einen Ring geben zum Schwimmen, natürlich mit Wasserrutsche. Innen gibt es Kletterwände, Trampoline, ein Restaurant und im Keller gibt es einen Raum mit Fitnessgeräten. Den benötigten Strom stellen wir dabei selber her – mit Solarplatten und Peltier-Elementen. Kinder und Eltern können über Headsets Kontakt halten.“ (Alfred, 11)

Pflegeheim mit Pool: „Es gib immer mehr ältere Menschen, aber zu wenig Pflegeheime. Da hatten wir die Idee, dass aus dem Haus ein Pflegeheim werden könnte, aber kein gewöhnliches! Eines, in dem sich alle begegnen – mit einem Fitnessbereich und einem Pool, was dann auch die Nachbarn mit nutzen könnten, weil das ja teuer ist. Außerdem sollte es einen kleinen Garten geben, aus dem frische Zutaten für ein Bio-Restaurant kommen, in dem die Schüler mit den alten Leuten kochen, um etwas voneinander zu lernen. Und wir könnten ihnen erklären, wie man mit Handys umgeht.“ (Charlott, 11)

Platz für Obdachlose „In unserer Stadt gibt es viele Obdachlose, und deshalb hatten wir die Idee, das Haus zu einem Obdachlosenheim zu machen. In jedem Raum finden zwei Obdachlose Platz – wenn sie wollen. Im Keller gibt es noch Duschen. Oben drin ist eine Schule für Weiterbildungen, eine Beratungsstelle für die Wohnungssuche. Wir würden schauen, dass sich die Obdachlosen dort und bei uns in der Schule gegenüber vielleicht etwas dazuverdienen können und wir würden Lebensmittel besorgen und den Obdachlosen zeigen, wie sie kochen können.“ (Benito, 11, und Max, 11)

Tag für Tag schauen die Schüler auf dieses traurige Haus, dessen Fenster wie leere Augen wirken. Das Gebäude genau gegenüber ihrer 55. Oberschule an der Nöthnitzer Straße in Plauen steht seit vielen Jahren leer. In einem besonderen Projekt haben die Schüler nun Ideen ersonnen, wie das Haus aufblühen könnte.

Das Projekt war Teil einer Zukunftskonferenz der Kinder, zu der sich in dieser Woche 100 Dresdner Schüler aus 4. und 5. Klassen im Theater Junge Generation trafen. Die Konferenz, die zum zweiten Mal auf die Beine gestellt wurde, stand unter der Überschrift „Wie wollen wir (zusammen) leben?“ Ein halbes Jahr lang hatten sich die Schüler zuvor unter der Anleitung von Künstlern damit auseinandergesetzt, wie sie ihre Stadt gerade erleben und wie sie sich ein Zusammenleben in Zukunft vorstellen. Ihre Gedanken, Visionen und Utopien mündeten in der Konferenz, die ohne Anleitung Erwachsener von ihnen moderiert wurde.

Als Ideen entstanden beispielsweise auch eine Meldezentrale für Ungerechtigkeiten, eine Konfliktkabine und eine Umweltschutzzentrale. Am Nachmittag präsentierten sich die Schüler auf der großen Bühne. „Das TJG setzt sich dafür ein, dass Kinder ernst genommen werden und die Chance bekommen, gleichberechtigt Gesellschaft mitzugestalten“, sagte Intendantin Felicitas Loewe. Die Konferenz habe eindrucksvoll gezeigt, dass das funktioniert. In der kommenden Spielzeit soll es eine Fortsetzung geben.

