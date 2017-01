Was Neues zum Hingucken Auf Initiative von Bürgern wird am Altmarkt jetzt gezeigt, was Schiebock bei Schule, Beruf oder Kultur bietet. Wer macht mit?

Dieser Teil der Plakatreihe stellt das Goethe-Gymnasium vor. © privat

Um noch bewusster zu machen, mit welchen Möglichkeiten Bischofswerda als Bildungsstandort aufwarten kann, gibt es jetzt in den Schaufenstern von ehemals Elektro Schölzel am Altmarkt eine Plakatausstellung. Sie wurde gestaltet vom Schulleiter des Goethe-Gymnasiums, Bodo Lehnig, von Professor Gerald Svarovsky und Sven Urban aus Bischofswerda sowie von East-Club-Chef Heiko Düring. Die Plakate beschreiben, was das Goethe-Gymnasium bietet, worauf es der Wirtschaft ankommt und was die Kultur hier ausmacht.

Alle vier Männer sind Mitglied einer Arbeitsgruppe aus engagierten Bürgern. Sie wurde ins Leben gerufen im Ergebnis einer Zukunftswerkstatt, die 2016 Bischofswerdaer Bürger und die Stadtverwaltung zusammenbrachte. Die Plakatreihe „Bildungsstandort“ ist jetzt ein Anfang. „Uns ist bewusst, dass es noch viel mehr Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen gibt. Daher soll die Ausstellung Nachahmer auffordern, sich und ihre regionalen Bildungsangebote öffentlich zu präsentieren“, sagt AG-Leiter Gerald Svarovsky. Wer ähnliche Plakate gestalten und werben möchte für sein Angebot, den Standort Bischofswerda und die Region, kann sich an die Gruppe um Gerald Svarovsky wenden. Sie haben Hilfe angeboten. Voraussichtlich bis Ostern die ersten Plakate jetzt. Bis dahin können schon die nächsten entstehen. (pi, SZ/ass)

Kontakt AG-Leiter: Telefon: 0160 5810598

gerald.svarovsky@dpfa.de

zur Startseite