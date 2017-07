Was nach dem Umzug der Tafel kommt

Wer ist künftig Ansprechpartner für die Heidenauer? Sandra Furkert ist die Pirnaer Tafel-Frau für Heidenau. Sie koordiniert die Fahrtenpläne und wird an den Ausgabetagen vor Ort sein. Der erste Tag wird bereits am 31. August sein. Für den 4. August ist ein Tag der offenen Tür vorgesehen. Die Heidenauer Tafel bleibt Teil der Pirnaer, deren Träger wiederum der Demokratische Frauenbund ist, genau wie für die ebenfalls selbstständige Tafel in Neustadt.

Wie wird gesichert, dass Heidenau wie bisher versorgt wird? Die in Heidenau täglich eingesammelten Lebensmittel werden künftig erst nach Pirna gebracht und dort sortiert, auch weil es hier eine große Kühlzelle gibt. Für Heidenau werden einmal pro Woche konkret die Mengen bestimmt sind, sagt die Pirnaer Tafel-Chefin Edith König. Das Beutel-Prinzip wird in Heidenau abgeschafft. Stattdessen können künftig alle Tafelkunden auswählen, was sie wollen. So werden Wünsche besser berücksichtigt. Die Extra-Belieferung von Behinderten, wie bisher in Heidenau praktiziert, wird es nicht mehr geben. Edith König sieht für die Betroffenen keine wirklichen Probleme. In Pirna gehören sie zu den Kunden wie andere. Der Einkauf bei der Tafel ist ja nur einer in der Woche, sie versorgen sich ja sonst auch. Zudem gebe es immer Möglichkeiten, Vertraute mit einer Vollmacht zum Abholen zu berechtigen. Wer nicht stehen kann, dem werden Sitzmöglichkeiten angeboten. Die Räume auf der Ernst-Thälmann-Straße sind ebenerdig und damit für alle barrierefrei erreichbar.

Mit welchen Wartezeiten bei der Ausgabe ist zu rechnen? Die bisher zwei Ausgabetage mit jeweils zwei Stunden werden zu einem mit vier Stunden Öffnungszeit zusammengelegt. Niemand soll länger als etwa 15 bis maximal 30 Minuten warten. Dafür wird in Heidenau das in Pirna bereits erprobte und bewährte Prinzip der Vergabe von Nummern eingeführt. Die Reihenfolge wechselt von Woche zu Woche. Wer in der einen Woche zu den Ersten gehört, wird in der nächsten später bestellt. So soll eine gerechte Auswahl und Versorgung gesichert werden. Edith König verspricht: Der Letzte bekommt genauso viel wie der Erste.

Warum müssen Heidenauer mehr bezahlen als Pirnaer? In Heidenau bezahlt die erste Person einer Familie pro Ausgabetag 3,50 Euro und damit einen Euro mehr als in Pirna. Jedes weitere Familienmitglied bezahlt in Pirna wie Heidenau 50 Cent pro Ausgabe. Der Unterschied kommt durch die unterschiedliche Förderung durch die Kommunen zustande. Pirna fördert das soziale Projekt in diesem Jahr mit 12000 Euro, in Heidenau beantragte der Demokratische Frauenbund jetzt für dieses Jahr 800 Euro. In den vergangenen Jahren waren es zwischen 500 und 650 Euro.