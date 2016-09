Was muss sich ein Bauherr alles gefallen lassen? Familie Wels sanierte in Kamenz ein denkmalsgeschütztes Haus. Das tat sie gern. Nur einige Mitmenschen machten es ihnen nicht unbedingt leicht.

Blick in den Hinterhof: Claudia und Enrico Wels haben die Pfortenstraße 13 liebevoll saniert. Trotz manchen Ärgers freuen sie sich freilich auch über das Vorankommen des Baus und die bereits zufriedenen Mieter. © privat

Schwupps – da war das Handy des Bauherren weg. Gestohlen auf der Baustelle, als dieser unter lautem Maschinenlärm die Fenster einbaute. Und dies war nicht das Einzige, über das sich Familie Wels aus Deutschbaselitz zu beklagen hat. Seit letztem Jahr saniert sie das ehemals ruinöse Haus an der Pfortenstraße 13 in Kamenz. Drei wundervolle Vierraumwohnungen mit Traumblick entstanden hier – zwei davon über 120 qm sowie eine mit 110 qm. Im Erdgeschoss ging es wegen der Durchfahrt in den Hinterhof etwas kleiner zu. Die dortige Zweiraumwohnung verfügt aber immerhin noch über 80 qm. Alle Wohnungen mit Tiefgaragenstellplatz sind mittlerweile belegt und der Ausbau der separaten Loftwohnung im Nebengebäude erfolgt voraussichtlich Ende nächsten Jahres. Der Bau ging gut voran. Und das Interesse der Kamenzer am Bauverlauf war sehr groß. „Wir haben immer mal wieder kleine Einblicke gegeben. Auch die eine oder andere Führung gemacht. Oder Interessierten Fragen beantwortet. Aber nun haben wir einen faden Beigeschmack dabei“, sagt Claudia Wels.

Manch ein Mitbürger interessierte sich nämlich anscheinend zu sehr für das Haus und ging hier am Tag ein und aus. Die große Torpforte ist ein Provisorium und wird nur am Abend verschlossen, da ja immer noch gebaut wird. „Im Gebäude verschwanden weiterhin ein Designer-Waschtisch mit hochwertigen Armaturen und einige andere Baumaterialien. Es ist schon sehr frech, da mitten am Tag hinein zu spazieren und sich zu bedienen“, sagt Claudia Wels. Kürzlich wurde nun auch noch ein älterer Kamenzer beobachtete, der am helllichten Tag in die schöne neue Einfahrt urinierte. Obwohl es gleich gegenüber eine öffentliche Toilette gibt. „Das schlug dem Fass dem Boden aus“, so die Bauherrin.

Vor allem ärgert sie eines: „Wir haben einige Strafzettel bezahlen müssen, weil wir während der Bauphase den Bürgersteig mit Baufahrzeugen blockiert haben. Es ist richtig, dass das Ordnungsamt handelt. Mütter haben uns aber beispielsweise angezeigt, die es störte, dass sie auf den Bürgersteig auf die andere Seite wechseln mussten mit dem Kinderwagen. Darauf achten die Leute. Aber andere Sachen fallen ihnen nicht auf“, sagt sie. „Wir möchten andere Bauherren warnen, doch lieber öfter mal ihre Baustelle abzusichern. Auch mitten und wahrscheinlich vor allem in der Stadt“, sagt Claudia Wels. „Und danke an Jens Ueberfuhr vom Goldnen Hirsch, dass er uns öfter einen Stellplatz gewährte!“

