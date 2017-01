Was muss, das muss Vorbereitung hat kein Fußballer gern, erst recht nicht bei diesem Wetter. Jammern mag bei Dynamo trotzdem keiner.

Gestern Abu Dhabi, heute Dackel – so schnell geht’s. Pascal Testroet trägt das Shirt nach einem verlorenen Erwärmungsspiel.

Man könnte meinen, Aias Aosman (2.v.r.) hat seinen Bruder mitgebracht. Dabei läuft neben ihm Neuzugang Marcos Alvarez.

Fünf Mikrofone, sechs Handys in Aufnahmefunktion, dazu noch zwei Kameras – und ein Trainer, der etwas ungläubig den Kopf schüttelt: Uwe Neuhaus weiß auf Anhieb, was ihm im Urlaub an der Nordsee alles nicht gefehlt hat. „Eine Woche hätte ich noch vertragen“, sagt Dynamo Dresdens Cheftrainer beim Vorbereitungsstart, den er natürlich selbst für Dienstag terminiert hat. Und dann dieses Wetter...

Doch knapp vier Wochen gemeinsames Training vor dem Rückrundenauftakt müssen sein, findet der 56-Jährige. Und weil es für ihn schon die zweite Saison in Dresden ist, kommen weder die bescheidenen Bedingungen noch das große Interesse überraschend. Routiniert spult Neuhaus also das Programm am ersten Arbeitstag ab. Der beginnt mit der Neujahrsansprache an die Mannschaft, der er die Grüße ihres Mitspielers Marc Wachs übermittelt. Mit dem hatte Neuhaus tags zuvor telefoniert.

Der Überfall auf den Kiosk seiner Verwandten in Wiesbaden, bei dem Wachs’ Tante stirbt sowie sein Onkel und der 21-Jährige selbst angeschossen werden, hat „einiges im Kopf angerichtet“, sagt Neuhaus und meint damit nicht nur Wachs. „Er weiß, dass wir bei ihm sind“, ergänzt der Trainer noch, dann wechselt er lieber das Thema. Um Fußball soll es gehen, gerne auch um den einzigen Neuzugang Marcos Alvarez. Zu dem Stürmer, dessen Typus so in der Mannschaft nicht vertreten gewesen ist, habe man zwar auch schon alles gesagt. Auf Wunsch hebt Neuhaus aber noch einmal dessen Stärken hervor und betont, dass man den 25-Jährigen nach seinem ausgeheilten Kreuzbandriss behutsam integrieren und aufbauen wolle. „Er hat schon noch ein bisschen Nachholbedarf. So ein halbes Jahr Pause steckt man nicht so ohne Weiteres weg“, sagt der Trainer.

Dass dieser Prozess mindestens drei, vier Wochen dauern wird, bestätigt auch Alvarez. Der lockere Aufgalopp, von dem man beim Trainingsauftakt gern spricht und der es angesichts leichter Pass- und Spielformen auch gewesen ist, bedeutete für den Neuzugang mehr als das. „Das waren ungewohnte Bewegungen, und mein Körper hat auch gleich darauf reagiert. Für mich war diese Einheit schon etwas intensiver“, sagt der gebürtige Hesse.

Trotzdem sei er vor allem eines: glücklich. „Ich habe lange allein in der Reha kämpfen müssen. Wieder bei einer Mannschaft zu sein, ist wunderbar. Ich bin froh, bei Dynamo angekommen zu sein“, sagt Alvarez, der eigentlich schon im Sommer verpflichtet werden sollte.

Nun ist er also da – und mit ihm der Winter, der Fußballprofis in Dresden meist um einiges härter trifft. Doch verglichen mit der Außenwelt hat Dynamo drinnen im Stadion noch sehr akzeptable Bedingungen. „Auch wenn der Platz nicht top ist, haben wir wenigstens weiches Geläuf. Das hilft ungemein“, erklärt Neuhaus, was dann auch Andreas Lambertz bekräftigt. „Oh ja“, sagt er, „ich hatte schon echt Bedenken, wie wir die Zeit bis ins Trainingslager überstehen.“ Weil der Rasen im Stadion erst in der dritten Kalenderwoche ausgetauscht wird, dürfen die Zweitligaprofis nun unverhofft die Vorzüge einer Rasenheizung bei Minusgraden genießen.

Links zum Thema Dynamo trainiert wieder

Zwei Trainingseinheiten täglich

Für Lambertz, mit seinen 32 Jahren Dynamos mit Abstand erfahrendster Spieler, ist das im Grunde genommen jedoch nur ein Randaspekt inmitten der halbjährlich wiederkehrenden schlimmsten Wochen seines Fußballerlebens.

Die „29. oder 30. Vorbereitung, so in der Drehe“ hat nun begonnen, wie Lambertz schnell durchrechnet. Und dabei ist es ihm völlig egal, ob draußen Sommer oder Winter herrscht. „Vorbereitung ist nichts, auf das man sich freut, gehört aber einfach dazu. Da müssen wir durch“, sagt Lambertz, der dazu ein herrlich bemitleidenswertes Gesicht ziehen kann. Dann aber nimmt er sich in die Pflicht. Als Jammerlappen will der gebürtige Rheinländer nicht durchgehen. „Nörgeln hilft nicht weiter. Und wir wissen ja, warum wir das tun“, erklärt er. Zwei Einheiten täglich stehen also bis auf Weiteres auf dem Trainingsplan: Am Vormittag eher fußballspezifisch, ehe nachmittags dann gezielt Kraft und Ausdauer geschult werden.

Ausgerechnet der Kapitän wird dabei vorerst fehlen. Marco Hartmann hat sich mit einem Infekt für die ersten Tage abgemeldet, Niklas Landgraf fehlt aus gleichem Grund. Torwart Patrick Wiegers wird indes erst am Mittwoch ins Training einsteigen. Dafür sind die Langzeitverletzten Niklas Hauptmann und Marvin Stefaniak auf den Platz zurückgekehrt – genauso wie Giuliano Modica, der am Vormittag zunächst noch den obligatorischen Laktattest als Grundlage für die Belastungssteuerung in den kommenden Wochen absolviert hatte.

Zum Auftakt-Prozedere gehört auch das Wiegen. Zwei Spieler sollen dabei den Grenzwert um 200 Gramm überzogen haben, was Neuhaus nicht sonderlich stört. „Alles im Rahmen, auch die Laufpläne wurden erfüllt“, sagt er. Sechs Einheiten von bis zu 80 Minuten hatte der Trainer verordnet, was einen wie Lambertz, der die freie Zeit mit der Familie im Disneyland Paris verbracht hat, kaum noch anhebt. „Mir bleibt ja keine andere Wahl. Das wird ja inzwischen alles aufgezeichnet und überprüft“, sagt er. Und manchmal steht es am nächsten Tag sogar in der Zeitung.

