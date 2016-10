Was müssen Sparkassen-Kunden jetzt beachten?

Das ist nicht vorgesehen, erklärt Sparkassen-Sprecher Andreas Rieger. Die SB-Terminals betreibe das Unternehmen nur in stark frequentierten Filialen beispielsweise in Pirna auf der Gartenstraße, in Heidenau Nord oder Freital-Potschappel. Bei mehrfachen Daueraufträgen und Bankeinzügen sowie zusätzlich regelmäßigen Überweisungen sei vielleicht ein anderes Kontomodell besser geeignet. Die Mitarbeiterinnen in den Filialen beraten dazu gern.

Eine Kundin aus Neustadt, die nicht namentlich genannt werden möchte, schildert ihre Situation so: Wenn sie jetzt eine Rechnung bezahlen möchte, beispielsweise für eine Bestellung aus dem Katalog, füllt sie ein Überweisungsformular aus und gibt das ab. Dafür kassiert die Sparkasse 99Cent Gebühren. Einen Computer und Internetanschluss hat sie zwar, Online-Banking kommt aber nicht infrage. Eine Alternative wäre die Buchung über ein SB-Terminal, an dem die Kunden ihre Überweisung selbst eintippen können. Das kostet pro Buchung nur 29Cent. Doch solche SB-Terminals gibt es bisher weder in Sebnitz noch in Neustadt. „Damit entstehen für mich höhere Kosten“, sagt die Kundin und fragt, ob solche Überweisungsautomaten in der Region noch aufgestellt werden?

Eine andere Frage, die auftaucht, ist die nach den Ein- und Auszahlautomaten. Davon gibt es in Sebnitz jetzt zwei Stück neben einem weiteren Geldausgabeautomaten. Einige ältere Menschen würden das missverstehen, schildert die Kundin. Ihre Eltern beispielsweise hätten zunächst gedacht, an den Einzahlautomaten könnten sie auch Geld auf ein fremdes Konto einzahlen, beispielsweise auf das ihre Kinder. Das ist nicht der Fall, erklärt Sparkassen-Sprecher Andreas Rieger. „Ein- und Auszahlungen an den Automaten sind nur vom beziehungsweise auf das eigene Konto möglich.“ Möchte man Bargeld auf ein anderes Konto einzahlen, stehe den Kunden dafür der Zahlschein zur Verfügung. Zu beachten sei, dass alle Banken zu einer umfangreichen Legitimationsprüfung gesetzlich verpflichtet sind. Also den Personalausweis nicht vergessen. „Praktischer ist es natürlich, eine Überweisung zu tätigen, indem Geld vom eigenen Konto auf ein anderes Konto überwiesen wird“, erklärt Rieger.

Warum hat die Sparkasse nicht vorher über den Umbau informiert?

Am meisten ärgert die Neustädterin, dass es vor der Abschaffung der Kassenschalter keine Benachrichtigung an die Kunden gegeben habe. Das sei keine Art und Weise, sagt sie. Die Sparkasse wisse doch um die Altersstruktur. „Die älteren Leute sind wirklich verunsichert.“ Dadurch würden nur unnötige Gerüchte entstehen. „Die Kunden der Filiale Sebnitz wurden mehrere Wochen zuvor über Aushänge in der Filiale informiert“, erklärt der Sparkassen-Sprecher. Schon deshalb, weil für den Umbau eine Schließung notwendig war. Am 8. September wurde die Technik umgebaut und schon am 9. September war wieder geöffnet. „Alles lief störungsfrei.“ In den ersten 14 Tagen seien zudem zusätzliche Mitarbeiter vor Ort gewesen, um die Kunden zu unterstützen, wenn diese das wünschten.

Ein Anschreiben an die Kunden, in dem die Umstellung vorab erklärt wird, scheint es aber nicht gegeben zu haben. Auszahlungen sind seit dem Umbau nur noch am Automaten möglich. Für individuelle Stückelungen oder Fragen stehen die Service-Mitarbeiterinnen jedoch nach wie vor zur Verfügung. Kunden ohne Sparkassenkarte erhalten am Schalter eine White-Card, die fürs einmalige Abheben gültig ist.