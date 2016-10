Was man aus Äpfeln alles machen kann Die Ernte fällt reichlich aus. Die Früchte kann man aber nicht nur essen. Beim Apfelfest im Nationalparkzentrum kann man mit ihnen auch basteln und backen.

Auch dieses Jahr können die Kinder beim Apfelfest in Bad Schandau wieder kreativ werden. © Daniel Förster

Beim Apfelfest im Garten des Nationalparkzentrums Bad Schandau dreht sich am Sonntag, dem 16. Oktober, alles um die vielseitigsten aller heimischen Früchte. Alte Apfelsorten haben so klangvolle Namen wie Jungfernapfel, Schöner von Herrnhut, Prinz Albrecht von Preußen, Schlotterapfel, Geheimrat Dr. Oldenburg oder Bohnapfel. Diese wachsen auf vielen Streuobstwiesen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, von denen es noch etwa 800 gibt. Wie es heißt, fällt die Apfelernte der Streuobstbestände in diesem Jahr reichlich aus. Doch viele wissen gar nicht genau, um welche Apfelsorte es sich handelt und wie rar diese ist. Beim Apfelfest von 10 bis 17 Uhr wird auch der Pomologe Henner Grapow vor Orts sein. Bei ihm kann man seine mitgebrachten Apfelsorten bestimmen lassen, teilen die Organisatoren mit. Bitte immer vier Äpfel je Sorte mitbringen.

Was man mit den Früchten machen kann, zeigen mehrere Experten beim Apfelfest. Mitgebrachte Äpfel können selbst geschreddert und in der mobilen Saftpresse gepresst werden. Bitte eigene Gefäße mitbringen. Bratäpfel werden im Lehmbackofen im Garten zubereitet. Kinder können Überraschungen mit den Äpfeln basteln und aus Schafwolle bunte Äpfel und Herbstfrüchte filzen. Auch Apfelpoesie steht auf dem vielfältigen Programm.

Wer möchte, kann noch am selben Tag ein eigenes Apfelbäumchen pflanzen, denn es stehen einige Exemplare ausgewählter lokaler Apfelsorten als Mittelstämme zum Verkauf bereit. Der Eintritt zu diesem familienfreundlichen Fest und die Nutzung sämtlicher Apfelfest-Stationen sind kostenlos. (SZ/gk)

Öffnungszeiten Nationalparkzentrum Bad Schandau, Dresdner Str. 2b: bis 31. Oktober, täglich 9 bis 18 Uhr, ab 1. November täglich außer montags 9 - 17 Uhr;

www.lanu.de

zur Startseite