Was macht Saupsdorf am Wochenende? Das MDR-Fernsehen dreht in den nächsten Tagen eine 30-minütige Sendung über den Alltag des Dorfes Saupsdorf.

Saupsdorf wird Drehort. © dpa-tmn

Das MDR-Fernsehen lässt in den nächsten Tagen wieder in Saupsdorf die Kameras surren. Dieses Mal stehen Dreharbeiten für die MDR-Dokumentaion „Unser Dorf hat Wochenende“ statt. Die 30-minütige Sendung soll den Alltag eines Dorfes am Wochenende wiedergeben und typische Rituale und Arbeitsweisen aufzeigen. Dreh- und Angelpunkt wird der Wachberg sein. Viele bekannte Gesichter werden eine Rolle spielen. Ausgestrahlt wird die Sendung dann in zwei Wochen: am 17. September, 9 Uhr. Wiederholt wird sie am Sonnabend darauf zur Mittagszeit. In der MDR-Mediathek wird sie während dieser Zeit durchgängig abrufbar sein. Der Sendetitel ist Prinzip: Ein Wochenende lang fangen die MDR-Reporter Lebensgefühl, Alltag und Höhepunkte, Miteinander und Zankereien, Freuden und Sorgen, skurrile und emotionale Momente des Landlebens in Mitteldeutschland ein. Und jeder kann dann zuschauen. Dass die Saupsdorfer durchaus Fernseherfahrungen haben, ist bekannt. Vor zwei Jahren waren die Einwohner schon einmal Hauptdarsteller für die MDR-Reihe „Unterwegs in Sachsen“ mit Beate Werner. (SZ/aw)

zur Startseite